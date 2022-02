сегодня



Переиздание CANDLEMASS выйдет летом



Peaceville Records опубликовали трейлер к юбилейному изданию альбома CANDLEMASS "Epicus Doomicus Metallicus", выход которого намечен на третье июня на тройном виниле.



Трек-лист:



LP 1

A.1. "Solitude"

A.2. "Demon's Gate"

A.3. "Crystal Ball"





B.1. "Black Stone Wielder"

B.2. "Under The Oak"

B.3. "A Sorcerer's Pledge""





LP 2

C.1. "Warchild (Witchcraft Demo, Jan '85)

C.2. "Crystal Ball" (Witchcraft Demo, Jan '85)

C.3. "A Sorcerer's Pledge" (Witchcraft Demo, Jan '85)

C.4. "Into The Unfathomed Tower" (Witchcraft Demo, Jan '85)





D.1. "Black Stone Wielder" (O.A.L. Studio Demo, Dec '85)

D.2. "Demon's Gate" (O.A.L. Studio Demo, Dec '85)





LP 3

E.1. "Demon's Gate - V1" (Upplands Vasby rehearsal, Nov '85)

E.2. "Under The Oak - V1" (Upplands Vasby rehearsal, Nov '85)

E.3. "Under The Oak - V2" (Upplands Vasby rehearsal, Nov '85 alternate version)





F.1. "Black Stone Wielder" (Upplands Vasby rehearsal, Nov '85)

F.2. "Demon's Gate - V2" (Upplands Vasby rehearsal, Nov '85, alternate version)

F.3. "Under The Oak - V3" (Upplands Vasby rehearsal, Nov '85, alternate version 2)







