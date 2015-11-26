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Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году



Knucklebonz объявили о выпуске CANDLEMASS 3D Vinyl Collectible Statue на основе альбома "Epicus Doomicus Metallicus" — тираж составит 1986 копий. Предзаказ можно оформить здесь.







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