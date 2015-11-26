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Candlemass

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30 янв 2019 : 		 Новое видео CANDLEMASS

12 янв 2019 : 		 TONY IOMMI в новой песне CANDLEMASS

20 дек 2018 : 		 Статическое видео от CANDLEMASS

17 дек 2018 : 		 Первая песня CANDLEMASS с новым старым вокалистом

7 дек 2018 : 		 TONY IOMMI на новом альбоме CANDLEMASS

7 окт 2018 : 		 Фрагмент нового альбома CANDLEMASS

11 сен 2018 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

5 сен 2018 : 		 Новое видео CANDLEMASS

4 сен 2018 : 		 В CANDLEMASS вернулся оригинальный вокалист

26 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEMASS

15 июн 2018 : 		 GHOST и CANDLEMASS исполнили METALLICA

5 июн 2018 : 		 Гитарист CANDLEMASS о своем отсутствии на недавнем концерте

11 май 2018 : 		 Лидер GHOST в новое песне CANDLEMASS

28 апр 2018 : 		 Лирик-видео CANDLEMASS

17 апр 2018 : 		 CANDLEMASS выпустят ЕР

21 мар 2018 : 		 CANDLEMASS выпустили игру

30 сен 2017 : 		 Leif Edling работает над новой песней CANDLEMASS

10 сен 2017 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет осенью

11 июл 2017 : 		 Видео выступления CANDLEMASS на Wacken Open Air 2013

18 ноя 2016 : 		 Концертное видео CANDLEMASS

18 июл 2016 : 		 Вокалист GHOST присоединился на сцене к CANDLEMASS

29 май 2016 : 		 Новый альбом CANDLEMASS может увидеть свет в будущем

21 апр 2016 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

27 фев 2016 : 		 Сборник CANDLEMASS выйдет в апреле

26 фев 2016 : 		 Новый EP CANDLEMASS выйдет в июне

29 дек 2015 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS
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|||| 30 янв 2019

Новое видео CANDLEMASS



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"Astorolus - The Great Octopus", новое видео группы CANDLEMASS, доступно для просмотра ниже. В качестве гостя соло для этого трека записал гитарист BLACK SABBATH Тони Айоми, а сам трек будет включен в альбом "The Door To Doom", релиз которого намечен на двадцать второе февраля на Napalm Records.

«CANDLEMASS — знаковый коллектив скандинавской рок-сцены, и я всегда знал, что мы оказали на их музыку большое влияние. Они спросили меня, не мог бы я принять участие в записи трека, которые звучал очень достойно, так что я решил: "Ну а почему бы и нет?"».
Трек-лист:

01. Splendor Demon Majesty

02. Under The Ocean

03. Astorolus - The Great Octopus (feat. Tony Iommi)

04. Bridge Of The Blind

05. Death's Wheel

06. Black Trinity

07. House Of Doom

08. The Omega Circle



CANDLEMASS Releases Music Video For 'Astorolus - The Great Octopus' Feat. TONY IOMMI






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КомментарииСкрыть/показать 7 )

shnira


31 янв 2019, 00:10		Мужчины на шестом десятке, свечи, голая баба, петтинг с осьминогом и кресты - пиздец.

ywi


31 янв 2019, 00:47		А что должно быть? Домино с "Примой" во дворе? Огурцы да укроп на даче по выходным? )))

shnira


31 янв 2019, 00:56		лучше домино с укропом на даче -:))), чем банальная штампованная хуйня. Хотя, петтинг с осьминогом эта канешна наваторское решение режиссёра.

nokt


31 янв 2019, 01:09		>А что должно быть?
Видимо по представлению shnira в таком возрасте это слишком по детски, нужно сожрать живьём осьминога одетой бабе, заглотав его целиком не разжевывая, а уж потом он аки "чужой" вспорит ей брюшную полость - и восвояси, задув свечи, а кресты убрать.

ein schwein


31 янв 2019, 01:17		хороший трек, хотя соляк Айомми я так и не понял где

shnira


31 янв 2019, 01:17		NOKT - ну, кстати, тоже неплохой вариант-:) но, что можно ждать от группы играющей Doom уже почти 40 лет и называющей свой альбом The Door to Doom? Правильно, приглашение Айоми на подмогу. Банальщина

nokt


31 янв 2019, 01:22		Айоми там особо и не нужен, я DOOM-аю всем понятно, что это для продакшена, нового от них (типа прорыв в doom-metal, если такое вообще возможно) никто и не ждёт, стырые ходы отыграли бы добротно - любителям коллектива достаточно.


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