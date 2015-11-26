Новое видео CANDLEMASS

"Astorolus - The Great Octopus", новое видео группы CANDLEMASS, доступно для просмотра ниже. В качестве гостя соло для этого трека записал гитарист BLACK SABBATH Тони Айоми, а сам трек будет включен в альбом "The Door To Doom", релиз которого намечен на двадцать второе февраля на Napalm Records.
«CANDLEMASS — знаковый коллектив скандинавской рок-сцены, и я всегда знал, что мы оказали на их музыку большое влияние. Они спросили меня, не мог бы я принять участие в записи трека, которые звучал очень достойно, так что я решил: "Ну а почему бы и нет?"».
Трек-лист:
01. Splendor Demon Majesty
02. Under The Ocean
03. Astorolus - The Great Octopus (feat. Tony Iommi)
shnira
ywi
shnira
nokt
Видимо по представлению shnira в таком возрасте это слишком по детски, нужно сожрать живьём осьминога одетой бабе, заглотав его целиком не разжевывая, а уж потом он аки "чужой" вспорит ей брюшную полость - и восвояси, задув свечи, а кресты убрать.
ein schwein
shnira
nokt
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