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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 141
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
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Candlemass

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2 апр 2025 : 		 Новое видео CANDLEMASS

13 мар 2025 : 		 CANDLEMASS готовят ЕР

2 фев 2025 : 		 MESSIAH MARCOLIN выступит с CANDLEMASS

15 окт 2024 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет весной

20 июл 2024 : 		 Вскрытие CANDLEMASS

14 апр 2024 : 		 Тройной винил от CANDLEMASS весной

28 фев 2023 : 		 Новый винил от CANDLEMASS

26 янв 2023 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

16 ноя 2022 : 		 Новая песня CANDLEMASS

8 ноя 2022 : 		 Гитарист CANDLEMASS не исключает появления бывшего на специальном шоу

31 окт 2022 : 		 MESSIAH MARCOLIN и гитарист CANDLEMASS выступили вместе

29 сен 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

18 авг 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

25 апр 2022 : 		 Пиво от CANDLEMASS

6 фев 2022 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет летом

15 янв 2022 : 		 CANDLEMASS в студии

5 окт 2021 : 		 CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE

22 сен 2021 : 		 Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году

22 июн 2020 : 		 CANDLEMASS сыграют что-то новое

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

1 фев 2020 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет в марте

25 ноя 2019 : 		 CANDLEMASS о номинации на Грэмми

10 ноя 2019 : 		 Концерт CANDLEMASS выйдет на виниле

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

25 мар 2019 : 		 Оригинальный вокалист о возвращении в CANDLEMASS

21 фев 2019 : 		 Новый альбом CANDLEMASS доступен для прослушивания
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Новое видео CANDLEMASS



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"Black Star", новое видео группы CANDLEMASS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Black Star", выходящего девятого мая на Napalm Records:

01. Black Star (new song)
02. Corridors Of Chaos (new song)
03. Sabbath Bloody Sabbath (BLACK SABBATH cover)
04. Forever My Queen (PENTAGRAM cover)




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