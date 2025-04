сегодня



Новое видео CANDLEMASS



"Black Star", новое видео группы CANDLEMASS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Black Star", выходящего девятого мая на Napalm Records:



01. Black Star (new song)

02. Corridors Of Chaos (new song)

03. Sabbath Bloody Sabbath (BLACK SABBATH cover)

04. Forever My Queen (PENTAGRAM cover)







