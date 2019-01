сегодня



TONY IOMMI в новой песне CANDLEMASS



"Astorolus - The Great Octopus", новая песня группы CANDLEMASS, доступна для прослушивания ниже. В качестве гостя соло для этого трека записал гитарист BLACK SABBATH Тони Айоми, а сам тре будет включен в альбом "The Door To Doom", релиз которого намечен на двадцать второе февраля на Napalm Records.



«CANDLEMASS — знаковый коллектив скандинавской рок-сцены, и я всегда знал, что мы оказали на их музыку большое влияние. Они спросили меня, не мог бы я принять участие в записи трека, которые звучал очень достойно, так что я решил: "Ну а почему бы и нет?"».

Трек-лист:



01. Splendor Demon Majesty



02. Under The Ocean



03. Astorolus - The Great Octopus (feat. Tony Iommi)



04. Bridge Of The Blind



05. Death's Wheel



06. Black Trinity



07. House Of Doom



08. The Omega Circle























