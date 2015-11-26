CANDLEMASS сыграют что-то новое

CANDLEMASS третьего июля проведут трансляцию из Studio Gröndal, исполнив не только материал из последнего альбома, но и представят "что-то новое".
«У меня есть набор классных риффов, которых неплохо будет поджемовать в рамках этого вечера. Почему бы не предложить фанатам что-то такое, что еще никто не слышал? Это сделает трансляцию интереснее» — сказал Leif Edling.
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