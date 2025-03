сегодня



CANDLEMASS готовят ЕР



CANDLEMASS отметят сорокалетие творческой деятельности выпуском специального ЕР Black Star, релиз которого намечен на девятое мая на Napalm Records:



01. Black Star (new song)

02. Corridors Of Chaos (new song)

03. Sabbath Bloody Sabbath (BLACK SABBATH cover)

04. Forever My Queen (PENTAGRAM cover)



Leif Edling: «Не все группы доживают до своего 40-летия, и этот путь был нелегким. Но спустя много взлетов и падений мы стоим здесь как выжившие, ветераны, даже... может быть, немного покрытые шрамами? Но все еще готовы обрушить на ничего не подозревающий мир еще одну порцию металла, наполненного думом. Нужно же что-то делать, когда тебе исполняется 40, верно? В общем, как всегда, было весело записать несколько новых вещей, а также исполнить пару старых любимых».







