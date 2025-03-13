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Candlemass

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13 мар 2025 : 		 CANDLEMASS готовят ЕР

2 фев 2025 : 		 MESSIAH MARCOLIN выступит с CANDLEMASS

15 окт 2024 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет весной

20 июл 2024 : 		 Вскрытие CANDLEMASS

14 апр 2024 : 		 Тройной винил от CANDLEMASS весной

28 фев 2023 : 		 Новый винил от CANDLEMASS

26 янв 2023 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

16 ноя 2022 : 		 Новая песня CANDLEMASS

8 ноя 2022 : 		 Гитарист CANDLEMASS не исключает появления бывшего на специальном шоу

31 окт 2022 : 		 MESSIAH MARCOLIN и гитарист CANDLEMASS выступили вместе

29 сен 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

18 авг 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

25 апр 2022 : 		 Пиво от CANDLEMASS

6 фев 2022 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет летом

15 янв 2022 : 		 CANDLEMASS в студии

5 окт 2021 : 		 CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE

22 сен 2021 : 		 Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году

22 июн 2020 : 		 CANDLEMASS сыграют что-то новое

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

1 фев 2020 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет в марте

25 ноя 2019 : 		 CANDLEMASS о номинации на Грэмми

10 ноя 2019 : 		 Концерт CANDLEMASS выйдет на виниле

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

25 мар 2019 : 		 Оригинальный вокалист о возвращении в CANDLEMASS

21 фев 2019 : 		 Новый альбом CANDLEMASS доступен для прослушивания

30 янв 2019 : 		 Новое видео CANDLEMASS
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CANDLEMASS готовят ЕР



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CANDLEMASS отметят сорокалетие творческой деятельности выпуском специального ЕР Black Star, релиз которого намечен на девятое мая на Napalm Records:

01. Black Star (new song)
02. Corridors Of Chaos (new song)
03. Sabbath Bloody Sabbath (BLACK SABBATH cover)
04. Forever My Queen (PENTAGRAM cover)

Leif Edling: «Не все группы доживают до своего 40-летия, и этот путь был нелегким. Но спустя много взлетов и падений мы стоим здесь как выжившие, ветераны, даже... может быть, немного покрытые шрамами? Но все еще готовы обрушить на ничего не подозревающий мир еще одну порцию металла, наполненного думом. Нужно же что-то делать, когда тебе исполняется 40, верно? В общем, как всегда, было весело записать несколько новых вещей, а также исполнить пару старых любимых».




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13 мар 2025
F
Fo0x
Я был бы поосторожнее с таким названием. Боуи после такого альбома отъехал.

просмотров: 138

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