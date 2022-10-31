MESSIAH MARCOLIN и гитарист CANDLEMASS выступили вместе
MESSIAH MARCOLIN и гитарист CANDLEMASS Mats "Mappe" Björkman выступили вместе с ANVIL 27 октября в Slaktkyrkan, Stockholm, Sweden.
«Впервые за 16 лет я и мой старый друг Mats Mappe Björkman из CANDLEMASS [оказались] вместе на одной сцене. Мы оба давние поклонники ANVIL с подросткового возраста. Поскольку мы дружим с ANVIL, они пригласили нас на сцену, и это было очень круто!»
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