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*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 15
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 12
*Видео с текстом от SODOM 10
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Candlemass

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29 сен 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

18 авг 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

25 апр 2022 : 		 Пиво от CANDLEMASS

6 фев 2022 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет летом

15 янв 2022 : 		 CANDLEMASS в студии

5 окт 2021 : 		 CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE

22 сен 2021 : 		 Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году

22 июн 2020 : 		 CANDLEMASS сыграют что-то новое

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

1 фев 2020 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет в марте

25 ноя 2019 : 		 CANDLEMASS о номинации на Грэмми

10 ноя 2019 : 		 Концерт CANDLEMASS выйдет на виниле

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

25 мар 2019 : 		 Оригинальный вокалист о возвращении в CANDLEMASS

21 фев 2019 : 		 Новый альбом CANDLEMASS доступен для прослушивания

30 янв 2019 : 		 Новое видео CANDLEMASS

12 янв 2019 : 		 TONY IOMMI в новой песне CANDLEMASS

20 дек 2018 : 		 Статическое видео от CANDLEMASS

17 дек 2018 : 		 Первая песня CANDLEMASS с новым старым вокалистом

7 дек 2018 : 		 TONY IOMMI на новом альбоме CANDLEMASS

7 окт 2018 : 		 Фрагмент нового альбома CANDLEMASS

11 сен 2018 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

5 сен 2018 : 		 Новое видео CANDLEMASS

4 сен 2018 : 		 В CANDLEMASS вернулся оригинальный вокалист

26 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEMASS

15 июн 2018 : 		 GHOST и CANDLEMASS исполнили METALLICA
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Новое видео CANDLEMASS



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Sweet Evil Sun, новое видео CANDLEMASS, доступно для просмотра ниже.




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