сегодня



Новый альбом CANDLEMASS доступен для прослушивания



"The Door To Doom", новый альбом группы CANDLEMASS, доступен для прослушивания ниже:



01. Splendor Demon Majesty



02. Under The Ocean



03. Astorolus - The Great Octopus (feat. Tony Iommi)



04. Bridge Of The Blind



05. Death's Wheel



06. Black Trinity



07. House Of Doom



08. The Omega Circle



















