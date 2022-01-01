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Гитарист CANDLEMASS не исключает появления бывшего на специальном шоу



В рамках недавнего интервью у гитариста CANDLEMASS Mats "Mappe" Björkman 'a спросили, каковы шансы на то, что Messiah Marcolin сможет вновь выйти на одну сцену с группой, на что он ответил:



«В настоящее время основным вокалистом является Johan [Längqvist]. Круг замкнулся, это точно. В этом нет никаких сомнений. Круг замкнулся. Это то, чего я хотел много-много лет. Он будет достойным вокалистом CANDLEMASS, пока мы не закроем CANDLEMASS. Но, отвечая на ваш вопрос, могу сказать: если у нас будет юбилей "Nightfall", и он сможет исполнить песни этого альбома, то для него дверь открыта. Конечно, так и должно быть. С ним то же самое. Я понимаю Messiah — он не хочет исполнять одну песню с CANDLEMASS. Он сказал мне то же самое: "Johan — подходящий вокалист в настоящее время. Я не собираюсь возвращаться в CANDLEMASS, чтобы быть там вокалистом". Это должно быть какое-то событие, юбилей альбома. Эта возможность существует. Она не заблокирована, ни в коем случае. Но Johan по-прежнему является вокалистом CANDLEMASS, так что никто не собирается принимать решение о том, что мы уберём его из группы ради Messiah. Johan знает это. Он сказал то же самое. Мы всё ещё семья. Я ничего не имею против того, чтобы Messiah исполнил "Nightfall"».











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