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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 40
*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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Candlemass

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8 ноя 2022 : 		 Гитарист CANDLEMASS не исключает появления бывшего на специальном шоу

31 окт 2022 : 		 MESSIAH MARCOLIN и гитарист CANDLEMASS выступили вместе

29 сен 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

18 авг 2022 : 		 Новое видео CANDLEMASS

25 апр 2022 : 		 Пиво от CANDLEMASS

6 фев 2022 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет летом

15 янв 2022 : 		 CANDLEMASS в студии

5 окт 2021 : 		 CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE

22 сен 2021 : 		 Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году

22 июн 2020 : 		 CANDLEMASS сыграют что-то новое

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

1 фев 2020 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет в марте

25 ноя 2019 : 		 CANDLEMASS о номинации на Грэмми

10 ноя 2019 : 		 Концерт CANDLEMASS выйдет на виниле

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

25 мар 2019 : 		 Оригинальный вокалист о возвращении в CANDLEMASS

21 фев 2019 : 		 Новый альбом CANDLEMASS доступен для прослушивания

30 янв 2019 : 		 Новое видео CANDLEMASS

12 янв 2019 : 		 TONY IOMMI в новой песне CANDLEMASS

20 дек 2018 : 		 Статическое видео от CANDLEMASS

17 дек 2018 : 		 Первая песня CANDLEMASS с новым старым вокалистом

7 дек 2018 : 		 TONY IOMMI на новом альбоме CANDLEMASS

7 окт 2018 : 		 Фрагмент нового альбома CANDLEMASS

11 сен 2018 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

5 сен 2018 : 		 Новое видео CANDLEMASS

4 сен 2018 : 		 В CANDLEMASS вернулся оригинальный вокалист
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Гитарист CANDLEMASS не исключает появления бывшего на специальном шоу



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В рамках недавнего интервью у гитариста CANDLEMASS Mats "Mappe" Björkman 'a спросили, каковы шансы на то, что Messiah Marcolin сможет вновь выйти на одну сцену с группой, на что он ответил:

«В настоящее время основным вокалистом является Johan [Längqvist]. Круг замкнулся, это точно. В этом нет никаких сомнений. Круг замкнулся. Это то, чего я хотел много-много лет. Он будет достойным вокалистом CANDLEMASS, пока мы не закроем CANDLEMASS. Но, отвечая на ваш вопрос, могу сказать: если у нас будет юбилей "Nightfall", и он сможет исполнить песни этого альбома, то для него дверь открыта. Конечно, так и должно быть. С ним то же самое. Я понимаю Messiah — он не хочет исполнять одну песню с CANDLEMASS. Он сказал мне то же самое: "Johan — подходящий вокалист в настоящее время. Я не собираюсь возвращаться в CANDLEMASS, чтобы быть там вокалистом". Это должно быть какое-то событие, юбилей альбома. Эта возможность существует. Она не заблокирована, ни в коем случае. Но Johan по-прежнему является вокалистом CANDLEMASS, так что никто не собирается принимать решение о том, что мы уберём его из группы ради Messiah. Johan знает это. Он сказал то же самое. Мы всё ещё семья. Я ничего не имею против того, чтобы Messiah исполнил "Nightfall"».






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