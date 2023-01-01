×
Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû
Æóðíàë Rolling Stone âêëþ÷èë àëüáîì METALLICA "St. Anger" â ...
52
MARTY FRIEDMAN ñûãðàë ñ MEGADETH
33
Áûâøèé ãèòàðèñò MEGADETH çàÿâèë, ÷òî DAVE MUSTAINE íå ìîæåò ...
27
Âèäåî ñ òåêñòîì îò AXEL RUDI PELL
17
Ïîïîëíåíèå â NERVOSA
14
THE HALO EFFECT èñïîëíèëè íîâûå ïåñíè
13
Âîêàëèñò IN FLAMES — î òóðå ñ THE HALO EFFECT
13
Áàðàáàíùèê SLIPKNOT: «Ìû áîëüøå ïîõîæè íà ñïîðòèâíóþ êîìàíäó...
13
Áàñèñò ANTHRAX: «Ïðîñûïàþñü ÿ, çíà÷èööà, â êðîâèùå, è áàö!»
12
Âîêàëèñòêà ARCH ENEMY ïðèêèíóëàñü ðóñàëêîé. Äåëüôèíà íå íàøë...
10
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Äàòà :
ñ
ïî
Æóðíàë Rolling Stone âêëþ÷èë àëüáîì METALLICA "St. Anger" â ...
52
MARTY FRIEDMAN ñûãðàë ñ MEGADETH
33
Áûâøèé ãèòàðèñò MEGADETH çàÿâèë, ÷òî DAVE MUSTAINE íå ìîæåò ...
27
Âèäåî ñ òåêñòîì îò AXEL RUDI PELL
17
Ïîïîëíåíèå â NERVOSA
14
âñå íîâîñòè ãðóïïû
Candlemass
Øâåöèÿ
Doom Metal
http://www.candlemass.se
Myspace:
http://www.myspace.com/candlemass
Facebook:
https://www.facebook.com/candlemass
28 ôåâ 2023
:
Íîâûé âèíèë îò CANDLEMASS
26 ÿíâ 2023
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò CANDLEMASS
16 íîÿ 2022
:
Íîâàÿ ïåñíÿ CANDLEMASS
8 íîÿ 2022
:
Ãèòàðèñò CANDLEMASS íå èñêëþ÷àåò ïîÿâëåíèÿ áûâøåãî íà ñïåöèàëüíîì øîó
31 îêò 2022
:
MESSIAH MARCOLIN è ãèòàðèñò CANDLEMASS âûñòóïèëè âìåñòå
29 ñåí 2022
:
Íîâîå âèäåî CANDLEMASS
18 àâã 2022
:
Íîâîå âèäåî CANDLEMASS
25 àïð 2022
:
Ïèâî îò CANDLEMASS
6 ôåâ 2022
:
Ïåðåèçäàíèå CANDLEMASS âûéäåò ëåòîì
15 ÿíâ 2022
:
CANDLEMASS â ñòóäèè
5 îêò 2021
:
CANDLEMASS ïî÷òèëè ïàìÿòü âîêàëèñòà TROUBLE
22 ñåí 2021
:
Ñòàòóýòêà CANDLEMASS âûéäåò â 2022 ãîäó
22 èþí 2020
:
CANDLEMASS ñûãðàþò ÷òî-òî íîâîå
14 ôåâ 2020
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò CANDLEMASS
1 ôåâ 2020
:
Íîâûé ÅÐ CANDLEMASS âûéäåò â ìàðòå
25 íîÿ 2019
:
CANDLEMASS î íîìèíàöèè íà Ãðýììè
10 íîÿ 2019
:
Êîíöåðò CANDLEMASS âûéäåò íà âèíèëå
23 èþë 2019
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ CANDLEMASS
25 ìàð 2019
:
Îðèãèíàëüíûé âîêàëèñò î âîçâðàùåíèè â CANDLEMASS
21 ôåâ 2019
:
Íîâûé àëüáîì CANDLEMASS äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
30 ÿíâ 2019
:
Íîâîå âèäåî CANDLEMASS
12 ÿíâ 2019
:
TONY IOMMI â íîâîé ïåñíå CANDLEMASS
20 äåê 2018
:
Ñòàòè÷åñêîå âèäåî îò CANDLEMASS
17 äåê 2018
:
Ïåðâàÿ ïåñíÿ CANDLEMASS ñ íîâûì ñòàðûì âîêàëèñòîì
7 äåê 2018
:
TONY IOMMI íà íîâîì àëüáîìå CANDLEMASS
7 îêò 2018
:
Ôðàãìåíò íîâîãî àëüáîìà CANDLEMASS
11 ñåí 2018
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ CANDLEMASS
5 ñåí 2018
:
Íîâîå âèäåî CANDLEMASS
4 ñåí 2018
:
Â CANDLEMASS âåðíóëñÿ îðèãèíàëüíûé âîêàëèñò
26 èþí 2018
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ CANDLEMASS
15 èþí 2018
:
GHOST è CANDLEMASS èñïîëíèëè METALLICA
5 èþí 2018
:
Ãèòàðèñò CANDLEMASS î ñâîåì îòñóòñòâèè íà íåäàâíåì êîíöåðòå
11 ìàé 2018
:
Ëèäåð GHOST â íîâîå ïåñíå CANDLEMASS
28 àïð 2018
:
Ëèðèê-âèäåî CANDLEMASS
17 àïð 2018
:
CANDLEMASS âûïóñòÿò ÅÐ
21 ìàð 2018
:
CANDLEMASS âûïóñòèëè èãðó
30 ñåí 2017
:
Leif Edling ðàáîòàåò íàä íîâîé ïåñíåé CANDLEMASS
10 ñåí 2017
:
Ïåðåèçäàíèå CANDLEMASS âûéäåò îñåíüþ
11 èþë 2017
:
Âèäåî âûñòóïëåíèÿ CANDLEMASS íà Wacken Open Air 2013
18 íîÿ 2016
:
Êîíöåðòíîå âèäåî CANDLEMASS
18 èþë 2016
:
Âîêàëèñò GHOST ïðèñîåäèíèëñÿ íà ñöåíå ê CANDLEMASS
29 ìàé 2016
:
Íîâûé àëüáîì CANDLEMASS ìîæåò óâèäåòü ñâåò â áóäóùåì
21 àïð 2016
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò CANDLEMASS
27 ôåâ 2016
:
Ñáîðíèê CANDLEMASS âûéäåò â àïðåëå
26 ôåâ 2016
:
Íîâûé EP CANDLEMASS âûéäåò â èþíå
29 äåê 2015
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ CANDLEMASS
13 äåê 2015
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ CANDLEMASS
26 íîÿ 2015
:
Ôðàãìåíò íîâîãî ÅÐ CANDLEMASS
2 îêò 2015
:
CANDLEMASS çàïèøóò ñïåöèàëüíûé ÅÐ
23 ôåâ 2015
:
Ëèäåð CANDLEMASS ïðîïóñòèò êîíöåðòû
1 íîÿ 2014
:
Ïåðåèçäàíèå CANDLEMASS âûéäåò â íîÿáðå
12 àïð 2014
:
CANDLEMASS èñïîëíèëè 'Ancient Dreams' öåëèêîì
21 ôåâ 2014
:
ROBERT LOWE îá óõîäå èç CANDLEMASS: «Îíè âûãíàëè ëó÷øåãî âîêàëèñòà, ÷òî ó íèõ áûë»
12 ôåâ 2014
:
Áûâøèé âîêàëèñò CANDLEMASS ðàáîòàåò íàä àëüáîìîì
9 ôåâ 2014
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ CANDLEMASS
11 ÿíâ 2014
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ CANDLEMASS
31 äåê 2013
:
THORSTEN FLINCK ïðèñîåäèíèëñÿ íà ñöåíå ê CANDLEMASS
9 äåê 2013
:
CANDLEMASS ñûãðàþò öåëèêîì àëüáîì "Ancient Dreams" íà ôåñòèâàëå ROADBURN
7 àâã 2013
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî c âûñòóïëåíèÿ CANDLEMASS
9 èþí 2013
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ CANDLEMASS
28 ìàé 2013
:
Êîíöåðòíàÿ ïåñíÿ CANDLEMASS
23 ìàé 2013
:
CANDLEMASS âûïóñòÿò âèíèë "Epicus Doomicus Metallicus - Live At Roadburn 2011"
5 ÿíâ 2013
:
Êàâåð-âåðñèè CANDLEMASS è ENTOMBED
14 íîÿ 2012
:
CANDLEMASS è ENTOMBED îòìåòÿò âûïóñê ñîòîãî íîìåðà æóðíàëà SWEDEN ROCK
9 îêò 2012
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ CANDLEMASS
12 èþí 2012
:
CANDLEMASS è âîêàëèñò MATS LEVÉN: íîâîå âèäåî
9 èþí 2012
:
CANDLEMASS è âîêàëèñò MATS LEVÉN: ïåðâîå âèäåî
4 èþí 2012
:
MATS LEVÉN íå áóäåò ïîñòîÿííûì ó÷àñòíèêîì CANDLEMASS
2 èþí 2012
:
CANDLEMASS ðàññòàëèñü ñ âîêàëèñòîì
27 ìàé 2012
:
Messiah Marcolin ðàññêàçûâàåò î ñâî¸ì ðàññòàâàíèè ñ CANDLEMASS â íîâîì âûïóñêå áèîãðàôèè ãðóïïû
19 ìàé 2012
:
Íîâûé àëüáîì CANDLEMASS âûéäåò â èþíå
16 ìàð 2012
:
Íàçâàíèå è îáëîæêà íîâîãî àëüáîìà CANDLEMASS
25 ôåâ 2012
:
Ëèäåð CANDLEMASS: "Ìû íå ðàçâàëèâàåìñÿ!"
14 îêò 2011
:
CANDLEMASS íà NAPALM RECORDS
30 àïð 2011
:
Âûøëà íîâàÿ ÷àñòü 'CANDLEMASS Chronicles'
1 àïð 2011
:
CANDLEMASS ïåðåèçäàþò 'Epicus Doomicus Metallicus' â âèäå äâîéíîãî CD
20 äåê 2010
:
Âèäåî ñ þáèëåéíîãî êîíöåðòà CANDLEMASS
8 äåê 2010
:
Òðåê-ëèñò áîêñ-ñåòà CANDLEMASS
5 äåê 2010
:
Äåòàëè áîêñ-ñåòà CANDLEMASS
25 îêò 2010
:
CANDLEMASS ãîòîâÿò íîâûé ñèíãë
25 àâã 2010
:
Ïåðåèçäàíèå CANDLEMASS íà âèíèëå
18 èþí 2010
:
CANDLEMASS èñïîëíÿò àëüáîì 'Epicus Doomicus Metalicus' íà êîíöåðòå â Ñòîêãîëüìå
26 ìàð 2010
:
Òðåéëåð íîâîãî DVD CANDLEMASS
22 äåê 2009
:
CANDLEMASS âûïóñòÿò êîíöåðòíûé DVD
25 ìàð 2009
:
Íîâûé àëüáîì CANDLEMASS öåëèêîì äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
20 ìàð 2009
:
Äåòàëè ëèìèòèðîâàííîé âåðñèè íîâîãî àëüáîìà CANDLEMASS
29 ÿíâ 2009
:
Îáëîæêà íîâîãî àëüáîìà CANDLEMASS
19 ÿíâ 2009
:
Ôðîíòìåí CANDLEMASS: Ýòî áóäåò íàø ëó÷øèé àëüáîì ñî âðåì¸í "Nightfall"
10 ÿíâ 2009
:
Òðåê-ëèñò è íàçâàíèå íîâîãî àëüáîìà CANDLEMASS
19 äåê 2008
:
Ñåìïëû ñ íîâîãî àëüáîìà CANDLEMASS
14 äåê 2008
:
CANDLEMASS çàêîí÷èëè ðàáîòó íàä íîâûì àëüáîìîì
7 àâã 2008
:
Íîâûé ÅÐ CANDLEMASS âûéäåò â îêòÿáðå
10 èþí 2008
:
Leif Edling (CANDLEMASS) è Mats Levén (ýêñ-THERION) íà íîâîì àëüáîìå JUPITER SOCIETY
3 èþí 2008
:
Leif Edling (CANDLEMASS): "Ïîñëå óõîäà Messiah Marcolin'à àòìîñôåðà â ãðóïïå ñòàëà íàìíîãî ëó÷øå"
28 àïð 2008
:
Íà ìèíüîí CANDLEMASS "Lucifer Rising" âîéäóò äâà íîâûõ òðåêà
28 ìàð 2008
:
CANDLEMASS: ïðèãîâîð, âûíåñåííûé ãèòàðèñòó, íè÷åãî íå ìåíÿåò!
22 ìàð 2008
:
Ãèòàðèñò CANDLEMASS îñóæäåí íà äâà ãîäà òþðüìû
25 àâã 2007
:
DVD îò CANDLEMASS
16 èþí 2007
:
Äîñòóïíû ñýìïëû ñ íîâîãî àëüáîìà CANDLEMASS
9 àïð 2007
:
Îáëîæêà íîâîãî àëüáîìà CANDLEMASS
17 ôåâ 2007
:
CANDLEMASS îòìå÷àþò 20-ëåòèå ãðóïïû è îáíàðîäîâàëè íàçâàíèå íîâîãî àëüáîìà
22 ÿíâ 2007
:
CANDLEMASS îáúÿâèëè íîâîãî âîêàëèñòà
30 îêò 2006
:
MESSIAH MARCOLIN ïîêèíóë CANDLEMASS
20 îêò 2006
:
Ïîñëåäíèå íîâîñòè îò CANDLEMASS
31 àâã 2006
:
CANDLEMASS ïðîäîëæàþò çàïèñûâàòü íîâûé àëüáîì
3 ìàé 2006
:
Messiah áóäåò ïåòü íà íîâîì àëüáîìå CANDLEMASS
29 àïð 2006
:
Messiah Marcolin óøåë èç CANDLEMASS?
6 ìàð 2006
:
CANDLEMASS çàêîí÷èëè çàïèñü ÷åòûðåõ íîâûõ òðåêîâ
5 ñåí 2005
:
CANDLEMASS è DESTRUCTION: ñîâìåñòíîå òóðíå ïî Åâðîïå
20 ìàé 2004
:
CANDLEMASS ñíîâà ðàñïàëèñü
4 äåê 2001
:
Candlemass - âîçìîæåí Live àëüáîì.
ñåãîäíÿ
Íîâûé âèíèë îò CANDLEMASS
CANDLEMASS îòìåòÿò 35-ëåòèå àëüáîìà Nightfall âûïóñêîì òðîéíîãî âèíèëà:
A
1. Gothic Stone
2. The Well Of Souls
3. Codex Gigas
4. At The Gallows End
5. Samarithan
B
1. Marche Funebre
2. Dark Are The Veils Of Death
3. Mourner's Lament
4. Bewitched
5. Black Candles
LP2 - Alternate studio mixes/outtakes
C
1. Dark Are The Veils Of Death
2. At The Gallows End
3. The Well Of Souls
D
1. Mourner's Lament
2. Samarithan
3. Codex Gigas
4. Bewitched
LP3 - Rehearsal & Demo 1987
E
1. Dark Are The Veils Of Death v1
2. Codex Gigas
3. Dark Are The Veils Of Death v2
4. The Well Of Souls
F
1. Samarithan
2. Mourner's Lament
3. Bewitched
4. Battlecry
+0
-0
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 122
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Êîíêóðñû
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Êèíî
Ëèòåðàòóðà
Ññûëêè
Ôîðóì
Áëîãè
×àò
[
]
Êîíòàêòû
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò