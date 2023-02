Íîâûé âèíèë îò CANDLEMASS

сегодн€



Ќовый винил от CANDLEMASS



CANDLEMASS отмет€т 35-летие альбома Nightfall выпуском тройного винила:



A

1. Gothic Stone

2. The Well Of Souls

3. Codex Gigas

4. At The Gallows End

5. Samarithan



B

1. Marche Funebre

2. Dark Are The Veils Of Death

3. Mourner's Lament

4. Bewitched

5. Black Candles



LP2 - Alternate studio mixes/outtakes



C

1. Dark Are The Veils Of Death

2. At The Gallows End

3. The Well Of Souls



D

1. Mourner's Lament

2. Samarithan

3. Codex Gigas

4. Bewitched



LP3 - Rehearsal & Demo 1987



E

1. Dark Are The Veils Of Death v1

2. Codex Gigas

3. Dark Are The Veils Of Death v2

4. The Well Of Souls



F

1. Samarithan

2. Mourner's Lament

3. Bewitched

4. Battlecry







