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*Æóðíàë Rolling Stone âêëþ÷èë àëüáîì METALLICA "St. Anger" â ... 52
*MARTY FRIEDMAN ñûãðàë ñ MEGADETH 33
*Áûâøèé ãèòàðèñò MEGADETH çàÿâèë, ÷òî DAVE MUSTAINE íå ìîæåò ... 27
*Âèäåî ñ òåêñòîì îò AXEL RUDI PELL 17
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Candlemass

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28 ôåâ 2023 : 		 Íîâûé âèíèë îò CANDLEMASS

26 ÿíâ 2023 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò CANDLEMASS

16 íîÿ 2022 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ CANDLEMASS

8 íîÿ 2022 : 		 Ãèòàðèñò CANDLEMASS íå èñêëþ÷àåò ïîÿâëåíèÿ áûâøåãî íà ñïåöèàëüíîì øîó

31 îêò 2022 : 		 MESSIAH MARCOLIN è ãèòàðèñò CANDLEMASS âûñòóïèëè âìåñòå

29 ñåí 2022 : 		 Íîâîå âèäåî CANDLEMASS

18 àâã 2022 : 		 Íîâîå âèäåî CANDLEMASS

25 àïð 2022 : 		 Ïèâî îò CANDLEMASS

6 ôåâ 2022 : 		 Ïåðåèçäàíèå CANDLEMASS âûéäåò ëåòîì

15 ÿíâ 2022 : 		 CANDLEMASS â ñòóäèè

5 îêò 2021 : 		 CANDLEMASS ïî÷òèëè ïàìÿòü âîêàëèñòà TROUBLE

22 ñåí 2021 : 		 Ñòàòóýòêà CANDLEMASS âûéäåò â 2022 ãîäó

22 èþí 2020 : 		 CANDLEMASS ñûãðàþò ÷òî-òî íîâîå

14 ôåâ 2020 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò CANDLEMASS

1 ôåâ 2020 : 		 Íîâûé ÅÐ CANDLEMASS âûéäåò â ìàðòå

25 íîÿ 2019 : 		 CANDLEMASS î íîìèíàöèè íà Ãðýììè

10 íîÿ 2019 : 		 Êîíöåðò CANDLEMASS âûéäåò íà âèíèëå

23 èþë 2019 : 		 Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ CANDLEMASS

25 ìàð 2019 : 		 Îðèãèíàëüíûé âîêàëèñò î âîçâðàùåíèè â CANDLEMASS

21 ôåâ 2019 : 		 Íîâûé àëüáîì CANDLEMASS äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ

30 ÿíâ 2019 : 		 Íîâîå âèäåî CANDLEMASS

12 ÿíâ 2019 : 		 TONY IOMMI â íîâîé ïåñíå CANDLEMASS

20 äåê 2018 : 		 Ñòàòè÷åñêîå âèäåî îò CANDLEMASS

17 äåê 2018 : 		 Ïåðâàÿ ïåñíÿ CANDLEMASS ñ íîâûì ñòàðûì âîêàëèñòîì

7 äåê 2018 : 		 TONY IOMMI íà íîâîì àëüáîìå CANDLEMASS

7 îêò 2018 : 		 Ôðàãìåíò íîâîãî àëüáîìà CANDLEMASS
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CANDLEMASS îòìåòÿò 35-ëåòèå àëüáîìà Nightfall âûïóñêîì òðîéíîãî âèíèëà:

A
1. Gothic Stone
2. The Well Of Souls
3. Codex Gigas
4. At The Gallows End
5. Samarithan

B
1. Marche Funebre
2. Dark Are The Veils Of Death
3. Mourner's Lament
4. Bewitched
5. Black Candles

LP2 - Alternate studio mixes/outtakes

C
1. Dark Are The Veils Of Death
2. At The Gallows End
3. The Well Of Souls

D
1. Mourner's Lament
2. Samarithan
3. Codex Gigas
4. Bewitched

LP3 - Rehearsal & Demo 1987

E
1. Dark Are The Veils Of Death v1
2. Codex Gigas
3. Dark Are The Veils Of Death v2
4. The Well Of Souls

F
1. Samarithan
2. Mourner's Lament
3. Bewitched
4. Battlecry

CANDLEMASS â€“ Nightfall 35th Anniversary Triple Vinyl Set Out In March




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