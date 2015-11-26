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Candlemass

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20 дек 2018 : 		 Статическое видео от CANDLEMASS

17 дек 2018 : 		 Первая песня CANDLEMASS с новым старым вокалистом

7 дек 2018 : 		 TONY IOMMI на новом альбоме CANDLEMASS

7 окт 2018 : 		 Фрагмент нового альбома CANDLEMASS

11 сен 2018 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

5 сен 2018 : 		 Новое видео CANDLEMASS

4 сен 2018 : 		 В CANDLEMASS вернулся оригинальный вокалист

26 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEMASS

15 июн 2018 : 		 GHOST и CANDLEMASS исполнили METALLICA

5 июн 2018 : 		 Гитарист CANDLEMASS о своем отсутствии на недавнем концерте

11 май 2018 : 		 Лидер GHOST в новое песне CANDLEMASS

28 апр 2018 : 		 Лирик-видео CANDLEMASS

17 апр 2018 : 		 CANDLEMASS выпустят ЕР

21 мар 2018 : 		 CANDLEMASS выпустили игру

30 сен 2017 : 		 Leif Edling работает над новой песней CANDLEMASS

10 сен 2017 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет осенью

11 июл 2017 : 		 Видео выступления CANDLEMASS на Wacken Open Air 2013

18 ноя 2016 : 		 Концертное видео CANDLEMASS

18 июл 2016 : 		 Вокалист GHOST присоединился на сцене к CANDLEMASS

29 май 2016 : 		 Новый альбом CANDLEMASS может увидеть свет в будущем

21 апр 2016 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

27 фев 2016 : 		 Сборник CANDLEMASS выйдет в апреле

26 фев 2016 : 		 Новый EP CANDLEMASS выйдет в июне

29 дек 2015 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

13 дек 2015 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

26 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового ЕР CANDLEMASS
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Статическое видео от CANDLEMASS



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"The Omega Circle", новое статическое видео шведских дум-легенд CANDLEMASS, доступно ниже. Этот трек войдёт в 12-й студийный альбом коллектива, получивший название "The Door To Doom", выход которого намечен на 22 февраля 2019 года на Napalm Records.

На новом альбоме можно будет услышать вернувшегося в группу вокалиста Johan'а Längqvist'а, который заменил фронтмена Mats'а Levén'а, певшего в коллективе в течение последних 6 лет. Как сообщалось ранее, для одной из песен гостевое соло исполнил гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi.

CANDLEMASS Release New Static Video For





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