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Статическое видео от CANDLEMASS



"The Omega Circle", новое статическое видео шведских дум-легенд CANDLEMASS, доступно ниже. Этот трек войдёт в 12-й студийный альбом коллектива, получивший название "The Door To Doom", выход которого намечен на 22 февраля 2019 года на Napalm Records.



На новом альбоме можно будет услышать вернувшегося в группу вокалиста Johan'а Längqvist'а, который заменил фронтмена Mats'а Levén'а, певшего в коллективе в течение последних 6 лет. Как сообщалось ранее, для одной из песен гостевое соло исполнил гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi.













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