Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 280
*Новая песня GHOST 76
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новое видео KK'S PRIEST 35
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
[= ||| все новости группы



*

Candlemass

*



5 окт 2021 : 		 CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE

22 сен 2021 : 		 Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году

22 июн 2020 : 		 CANDLEMASS сыграют что-то новое

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

1 фев 2020 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет в марте

25 ноя 2019 : 		 CANDLEMASS о номинации на Грэмми

10 ноя 2019 : 		 Концерт CANDLEMASS выйдет на виниле

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

25 мар 2019 : 		 Оригинальный вокалист о возвращении в CANDLEMASS

21 фев 2019 : 		 Новый альбом CANDLEMASS доступен для прослушивания

30 янв 2019 : 		 Новое видео CANDLEMASS

12 янв 2019 : 		 TONY IOMMI в новой песне CANDLEMASS

20 дек 2018 : 		 Статическое видео от CANDLEMASS

17 дек 2018 : 		 Первая песня CANDLEMASS с новым старым вокалистом

7 дек 2018 : 		 TONY IOMMI на новом альбоме CANDLEMASS

7 окт 2018 : 		 Фрагмент нового альбома CANDLEMASS

11 сен 2018 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

5 сен 2018 : 		 Новое видео CANDLEMASS

4 сен 2018 : 		 В CANDLEMASS вернулся оригинальный вокалист

26 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEMASS

15 июн 2018 : 		 GHOST и CANDLEMASS исполнили METALLICA

5 июн 2018 : 		 Гитарист CANDLEMASS о своем отсутствии на недавнем концерте

11 май 2018 : 		 Лидер GHOST в новое песне CANDLEMASS

28 апр 2018 : 		 Лирик-видео CANDLEMASS

17 апр 2018 : 		 CANDLEMASS выпустят ЕР

21 мар 2018 : 		 CANDLEMASS выпустили игру
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE



*
zoom
*
* *
CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE Эрика Вагнера, записав кавер-версию "The Tempter".

CANDLEMASS Pays Tribute To TROUBLE





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 300

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом