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*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
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Candlemass

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25 апр 2022 : 		 Пиво от CANDLEMASS

6 фев 2022 : 		 Переиздание CANDLEMASS выйдет летом

15 янв 2022 : 		 CANDLEMASS в студии

5 окт 2021 : 		 CANDLEMASS почтили память вокалиста TROUBLE

22 сен 2021 : 		 Статуэтка CANDLEMASS выйдет в 2022 году

22 июн 2020 : 		 CANDLEMASS сыграют что-то новое

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от CANDLEMASS

1 фев 2020 : 		 Новый ЕР CANDLEMASS выйдет в марте

25 ноя 2019 : 		 CANDLEMASS о номинации на Грэмми

10 ноя 2019 : 		 Концерт CANDLEMASS выйдет на виниле

23 июл 2019 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

25 мар 2019 : 		 Оригинальный вокалист о возвращении в CANDLEMASS

21 фев 2019 : 		 Новый альбом CANDLEMASS доступен для прослушивания

30 янв 2019 : 		 Новое видео CANDLEMASS

12 янв 2019 : 		 TONY IOMMI в новой песне CANDLEMASS

20 дек 2018 : 		 Статическое видео от CANDLEMASS

17 дек 2018 : 		 Первая песня CANDLEMASS с новым старым вокалистом

7 дек 2018 : 		 TONY IOMMI на новом альбоме CANDLEMASS

7 окт 2018 : 		 Фрагмент нового альбома CANDLEMASS

11 сен 2018 : 		 Видео с выступления CANDLEMASS

5 сен 2018 : 		 Новое видео CANDLEMASS

4 сен 2018 : 		 В CANDLEMASS вернулся оригинальный вокалист

26 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления CANDLEMASS

15 июн 2018 : 		 GHOST и CANDLEMASS исполнили METALLICA

5 июн 2018 : 		 Гитарист CANDLEMASS о своем отсутствии на недавнем концерте

11 май 2018 : 		 Лидер GHOST в новое песне CANDLEMASS
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|||| сегодня

Пиво от CANDLEMASS



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CANDLEMASS совместно с Broken Goblet Brewing представляют “Doom Lager”, который будет продаваться на кране в рамках Decibel Metal & Beer Fest 2022.

CANDLEMASS Announce




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25 апр 2022
c
chuvaksurala
ну лагер как-то несерьезно. с их музлом нужно империал ипу херачить
25 апр 2022
M
Michaelnone
Выгнали Лоу и угробили группу - осталось пить пиво. Эта попытка заработать на ностальгии с приглашением старого вокалиста даже если он уже не может петь очень дурно попахивает. А так неплохо Лоу вдохнул новую жизнь в старую команду, но Candlemass решили забить на развитие.

просмотров: 512

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