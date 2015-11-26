Первая песня CANDLEMASS с новым старым вокалистом

"The Omega Circle", новая песня шведских дум-легенд CANDLEMASS, доступна для прослушивания ниже. Трек войдёт в 12-й студийный альбом коллектива, получивший название "The Door To Doom", выход которого намечен на 22 февраля 2019 года на Napalm Records.
На новом альбоме можно будет услышать вернувшегося в группу вокалиста Johan'а Längqvist'а, который заменил фронтмена Mats'а Levén'а, певшего в коллективе в течение последних 6 лет. Как сообщалось ранее, для одной из песен гостевое соло исполнил гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi.
Orgik
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Michaelnone
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