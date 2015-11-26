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Candlemass

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Первая песня CANDLEMASS с новым старым вокалистом



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"The Omega Circle", новая песня шведских дум-легенд CANDLEMASS, доступна для прослушивания ниже. Трек войдёт в 12-й студийный альбом коллектива, получивший название "The Door To Doom", выход которого намечен на 22 февраля 2019 года на Napalm Records.

На новом альбоме можно будет услышать вернувшегося в группу вокалиста Johan'а Längqvist'а, который заменил фронтмена Mats'а Levén'а, певшего в коллективе в течение последних 6 лет. Как сообщалось ранее, для одной из песен гостевое соло исполнил гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi.



Listen To First New CANDLEMASS Song Featuring Returning Singer JOHAN LГ„NGQVIST






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Orgik


17 дек 2018, 09:50		Очень неплохо! Я верил в камбэк, но надо целиком этот опус послушать и проверить его на "магнум".

Eu_Gene


17 дек 2018, 10:35		Ничего свежего, но слушается солидно

pal sanych


17 дек 2018, 13:40		Класс. Олдскул. И Ланквист это лучшее что случилось с Candlemass за последнее время.

sike


17 дек 2018, 15:48		действительно не откровение, но вцелом слушается приятно.

Michaelnone


17 дек 2018, 19:07		Похоже Robert Lowe был прав, когда сказал что Candlemass уволили лучшего вокалиста который у них когда либо был. Ланквист старается, молодец, но это не Роберт и даже не 20% от него, может качеством материала спасут альбом, но... верится мало. Вокалом Роберта можно просто наслаждаться безотносительно музыки, king of the grey islands - это лучшие вокальные партии что я слышал у Candlemass за всю их историю, жаль...


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