сегодня



Первая песня CANDLEMASS с новым старым вокалистом



"The Omega Circle", новая песня шведских дум-легенд CANDLEMASS, доступна для прослушивания ниже. Трек войдёт в 12-й студийный альбом коллектива, получивший название "The Door To Doom", выход которого намечен на 22 февраля 2019 года на Napalm Records.



На новом альбоме можно будет услышать вернувшегося в группу вокалиста Johan'а Längqvist'а, который заменил фронтмена Mats'а Levén'а, певшего в коллективе в течение последних 6 лет. Как сообщалось ранее, для одной из песен гостевое соло исполнил гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi.



















+11 -2



( 5 )





просмотров: 1778