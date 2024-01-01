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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 46
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 38
*NIGHTWISH от TARJA 20
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
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Atreyu

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Вокалист ATREYU: «Что-то новое от нас будет в 26»



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BRANDON SALLER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, работает ли ATREYU над чем-то новым:

«Мы уже начали. У нас уже было несколько творческих сходок по всему миру. В следующем году мы отправимся в круиз ShipRocked в январе. Мы впервые отправимся в Южную Америку. Мы отправимся в тур «The Curse» [в честь 21-й годовщины второго альбома группы 2004 года] в Австралии. Мы проведем тур «The Curse» в Великобритании и Европе. Так что планируется очень много работы. Много работы с «Curse», а потом я бы сказал, что новая музыка может появиться к концу следующего года, но, скорее всего, в 26-м».




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