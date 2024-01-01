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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Atreyu

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7 окт 2024 : 		 Гитарист ATREYU выбирает правильный альбом METALLICA

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3 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза ATREYU

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12 июн 2024 : 		 Вокалист ATREYU о юбилейных концертах

19 май 2024 : 		 ATREYU целиком исполнят "The Curse"

12 май 2024 : 		 Новое видео ATREYU

27 дек 2023 : 		 Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Германии»

10 дек 2023 : 		 Новое видео ATREYU

2 дек 2023 : 		 Новое видео ATREYU

4 ноя 2023 : 		 Новое видео ATREYU

7 окт 2023 : 		 ATREYU выпустят ЕР осенью, а альбом зимой

11 сен 2023 : 		 Вокалист ATREYU о переходе на выпуск ЕР

19 авг 2023 : 		 Новое видео ATREYU

29 июл 2023 : 		 Вокалист ATREYU: «Сейчас синглы предпочтительнее»

8 июл 2023 : 		 Новый ЕР ATREYU выйдет летом

23 апр 2023 : 		 Новое видео ATREYU

17 мар 2023 : 		 Новое видео ATREYU

28 янв 2023 : 		 Новая песня ATREYU

27 июн 2022 : 		 ATREYU переиздают дебют

27 авг 2021 : 		 Ремикс от ATREYU

9 июн 2021 : 		 Гитарист ATREYU — о METALLICA: «Они короли металла»

7 июн 2021 : 		 Новое видео ATREYU

31 май 2021 : 		 ATREYU в акустике

14 май 2021 : 		 Новое видео ATREYU
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Гитарист ATREYU выбирает правильный альбом METALLICA



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TRAVIS MIGUEL в программе "Wired In The Empire" выбирал, какой альбом METALLICA ему ближе — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets":

«Я предпочту очевидное и скажу «Master Of Puppets». Лично для меня любимый альбом - '...And Justice For All'. Это очень странный альбом, чтобы считаться любимым, потому что каждая песня длится около 18 минут, и там нет баса, но это было мое знакомство с METALLICA, так что я очень, очень нежно отношусь к этому альбому. Но если выбирать лучший трэш-альбом между «Ride The Lightning» и «Master Of Puppets», то я скажу «Master Of Puppets». Он был немного более утонченным, немного более, я думаю, зрелым. Я не хочу сказать, что «Ride The Lightning» не был таким, потому что от «Kill 'Em All» до «Ride The Lightning» был огромный скачок в музыкальности. Но от «Ride The Lightning» до «Master Of Puppets» произошел еще больший скачок — по крайней мере так я думаю. Кто-то может назвать меня сумасшедшим или глупым — я вполне это понимаю, — но, да, я выберу «Master Of Puppets»... Не стоит забывать, что «Master Of Puppets» вышел в 86-м, так что все они были еще относительно молоды, когда создавали этот альбом. Так что, спасибо им. METALLICA — это своего рода моя путеводная звезда — именно благодаря им я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Так что да, я навсегда останусь фанатом METALLICA».




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