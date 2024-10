сегодня



Гитарист ATREYU выбирает правильный альбом METALLICA



TRAVIS MIGUEL в программе "Wired In The Empire" выбирал, какой альбом METALLICA ему ближе — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets":



«Я предпочту очевидное и скажу «Master Of Puppets». Лично для меня любимый альбом - '...And Justice For All'. Это очень странный альбом, чтобы считаться любимым, потому что каждая песня длится около 18 минут, и там нет баса, но это было мое знакомство с METALLICA, так что я очень, очень нежно отношусь к этому альбому. Но если выбирать лучший трэш-альбом между «Ride The Lightning» и «Master Of Puppets», то я скажу «Master Of Puppets». Он был немного более утонченным, немного более, я думаю, зрелым. Я не хочу сказать, что «Ride The Lightning» не был таким, потому что от «Kill 'Em All» до «Ride The Lightning» был огромный скачок в музыкальности. Но от «Ride The Lightning» до «Master Of Puppets» произошел еще больший скачок — по крайней мере так я думаю. Кто-то может назвать меня сумасшедшим или глупым — я вполне это понимаю, — но, да, я выберу «Master Of Puppets»... Не стоит забывать, что «Master Of Puppets» вышел в 86-м, так что все они были еще относительно молоды, когда создавали этот альбом. Так что, спасибо им. METALLICA — это своего рода моя путеводная звезда — именно благодаря им я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Так что да, я навсегда останусь фанатом METALLICA».







+1 -0



просмотров: 92