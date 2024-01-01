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Басист ATREYU: «Сложнее всего далось шоу с IRON MAIDEN»



Marc "Porter" McKnight в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какие в его карьере были самые сложные концерты:



«Одно из самых сложных шоу, которое нам когда-либо приходилось играть, состоялось в Монтерее, Мексика, с IRON MAIDEN, кажется, это было в феврале 2009 года. Мы выступали в качестве прямой поддержки IRON MAIDEN вместе с MORBID ANGEL, CARCASS и группой Lauren Harris. Там было 35 000 человек, все билеты были распроданы. И первые 5 000 человек на этом шоу не хотели видеть никаких групп, кроме IRON MAIDEN. А поскольку мы выступали прямо перед IRON MAIDEN, именно ATREYU они ненавидели больше всего. А может, потому что на нас были обтягивающие штаны и мы не были такими тяжелыми.



Разве не забавно, что IRON MAIDEN не такие уж и тяжелые, на самом деле, но у них самая шишковатая фан-база на земле? Они такие театральные и триумфальные, а потом каждый фанат, типа, вышибает друг из друга дерьмо. Это уморительно. Мне это нравится. Мне это чертовски нравится. Но на том шоу в нас швырнули много чего. Было много физического насилия. В нас бросали песо. Мне засадили вот сюда [под правый глаз]. У меня осталась вмятина на черепе от металлического шипа. Черт, хотел бы я его показать. Он есть, но я не знаю где. Я хранил его. Им мне чуть не выбили глаз. Я очень быстро крутил головой. И он попал мне прямо [под глаз]. Кровь текла отовсюду. Это было чертовски дико. Это шоу было сложным, но позади тех 5 000 человек, которые неистово жаждали IRON MAIDEN, [у нас были] сёркл-питы, [люди] пели вместе с нами, мы продали весь наш мерч — они, б$$$ь, полюбили нас. Просто отпад!»







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