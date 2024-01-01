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Atreyu

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Вокалист ATREYU: «Рад, что уехал из Калифорнии»



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BRANDON SALLER в недавнем интервью рассказал о том, какие ощущения он испытывает от переезда из Калифорнии в Теннесси:

«Это было чертовски круто. Несмотря на то, что я бывал здесь миллион раз за свою жизнь, жить здесь все равно по-другому. Но в большинстве своем, я бы сказал, в подавляющем большинстве, люди здесь такие милые. Люди чертовски круты. У вас есть все, что вы хотите. Единственное, чего нет в Теннесси, и чего я пока не нашел, что меня немного огорчает, но я переживу, — это хорошей мексиканской еды и хороших суши. Но я также достаточно путешествую, чтобы получить свою порцию, так что все будет хорошо. Наверное, лучше, что нет хорошей мексиканской еды, потому что тогда я просто не буду ее есть. Но в остальном все было замечательно. Здесь так много друзей, которых мы уже знали, которые жили здесь, и у нас появилось так много хороших друзей, что это похоже на безумно хорошую команду. Здесь другая культура - люди просто готовы ради тебя приехать или умереть.

Я полагаю, что, взрослея, вы проходите через множество фаз различных групп друзей, и у вас есть некоторые группы друзей, которые просто мимолетны и типа: „Да, мы общаемся, и это круто, неважно“, но есть и такие, которые типа: „О, эти люди готовы на все ради тебя“. И нам повезло, что в нашей жизни есть пара таких друзей, но я ощутил, что это именно так после нашего переезда сюда. Так что это здорово, чувак. Это было круто. И погода отличная. Мне нравятся времена года. Калифорния прекрасна, и я буду любить ее вечно, но у вас там весна, а потом иногда идут дожди, и это круто. А здесь у тебя чертовски много сезонов, и осень, и зима, и летом жарко, в общем, ты учишься любить их все».

Говоря о трудностях, связанных с переездом в другую часть страны в возрасте около 40 лет, Saller сказал:

«Я полагаю, именно это делает жизнь чертовски интересной, чувак. Не то чтобы я часто это делал, но я полагаю, что самое страшное в жизни всегда оказывается самым крутым. Все в моей жизни, что я когда-либо нервничал или боялся сделать, и я просто прыгнул с чертовой скалы, обычно оказывается лучшим из того, что я когда-либо делал. Будь то карьера, музыка или что-то еще, такие риски приводят тебя в некое захватывающее состояние, в котором, по крайней мере, я обычно преуспеваю. Но я люблю подобное безобразие.

Я прожил в одном и том же доме в Хантингтон-Бич 17 лет, и я прожил в Калифорнии всю свою жизнь. И я просто подумал: «Может, нам переехать в Нэшвилл? А давай». Мои дети были настолько малы, что ходили в школу всего год — мой старший ходил в школу всего год, а младший еще даже не начал учиться. Так что, если говорить о друзьях, у них не было кучи друзей. Но теперь мы переезжаем, и на моей улице живут семь девушек, которые постоянно приходят ко мне в гости и хотят повеселиться. Так что это одна из тех особенностей, когда они заводят друзей или делают это на более важном этапе — по крайней мере, для них.

Я думаю, если у людей появляется зуд, если у них есть какой-то намек на необходимость перемен, то это Вселенная говорит вам что-то, к чему вы, вероятно, должны прислушаться»,




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