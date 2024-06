сегодня



Новое видео ATREYU



"Dancing With My Demons", новое видео ATREYU, доступно для просмотра ниже. Режиссером был J.T. Ibanez из Сент-Луиса, штат Миссури, известный своими работами с SEVENDUST, HAWTHORNE HEIGHTS, P.O.D., Orianthi и многими другими.



Песня "Dancing With My Demons" взята из последнего альбома ATREYU "The Beautiful Dark Of Life", который вышел в декабре прошлого года на Spinefarm.







