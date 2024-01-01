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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 52
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 33
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 30
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
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Atreyu

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12 июн 2024 : 		 Вокалист ATREYU о юбилейных концертах

19 май 2024 : 		 ATREYU целиком исполнят "The Curse"

12 май 2024 : 		 Новое видео ATREYU

27 дек 2023 : 		 Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Германии»

10 дек 2023 : 		 Новое видео ATREYU

2 дек 2023 : 		 Новое видео ATREYU

4 ноя 2023 : 		 Новое видео ATREYU

7 окт 2023 : 		 ATREYU выпустят ЕР осенью, а альбом зимой

11 сен 2023 : 		 Вокалист ATREYU о переходе на выпуск ЕР

19 авг 2023 : 		 Новое видео ATREYU

29 июл 2023 : 		 Вокалист ATREYU: «Сейчас синглы предпочтительнее»

8 июл 2023 : 		 Новый ЕР ATREYU выйдет летом

23 апр 2023 : 		 Новое видео ATREYU

17 мар 2023 : 		 Новое видео ATREYU

28 янв 2023 : 		 Новая песня ATREYU

27 июн 2022 : 		 ATREYU переиздают дебют

27 авг 2021 : 		 Ремикс от ATREYU

9 июн 2021 : 		 Гитарист ATREYU — о METALLICA: «Они короли металла»

7 июн 2021 : 		 Новое видео ATREYU

31 май 2021 : 		 ATREYU в акустике

14 май 2021 : 		 Новое видео ATREYU

1 май 2021 : 		 Новая песня ATREYU

9 апр 2021 : 		 Вокалист ATREYU в новом треке

1 апр 2021 : 		 Новое видео ATREYU

17 мар 2021 : 		 Новое видео ATREYU

8 мар 2021 : 		 Новые песни ATREYU
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Вокалист ATREYU о юбилейных концертах



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BRANDON SALLER в недавнем интервью обсудил будущий концерт по случаю 20-летия альбома "The Curse":

«Нам очень повезло, что в нашей карьере было много больших побед. 'The Curse' был, я думаю, нашей первой крупной победой как группы. Благодаря ей мы появились на карте. Поэтому хочется отдать должное и сделать что-то крутое для фанатов. И благодаря этому у нас появляется возможность вдохнуть новую жизнь в сообщество поклонников.

Многие люди относятся к музыке легкомысленно; не все являются фанатами. Есть те, кто, например, говорит: «О, чувак, я не был на концерте ATREYU уже десять лет, но я пойду на концерт „Curse“. О, черт, я и забыл, как сильно я люблю эту группу". Это здорово для всех. И для нас самих забавно мысленно вернуться в то время».




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