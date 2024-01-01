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Вокалист ATREYU о юбилейных концертах
BRANDON SALLER в недавнем интервью обсудил будущий концерт по случаю 20-летия альбома "The Curse":
«Нам очень повезло, что в нашей карьере было много больших побед. 'The Curse' был, я думаю, нашей первой крупной победой как группы. Благодаря ей мы появились на карте. Поэтому хочется отдать должное и сделать что-то крутое для фанатов. И благодаря этому у нас появляется возможность вдохнуть новую жизнь в сообщество поклонников.
Многие люди относятся к музыке легкомысленно; не все являются фанатами. Есть те, кто, например, говорит: «О, чувак, я не был на концерте ATREYU уже десять лет, но я пойду на концерт „Curse“. О, черт, я и забыл, как сильно я люблю эту группу". Это здорово для всех. И для нас самих забавно мысленно вернуться в то время».
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