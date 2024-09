сегодня



Фрагмент нового релиза ATREYU



"Becoming The Bull", новая версия композиции от ATREYU, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в новый сборник "The Pronoia Sessions", релиз которого намечен на 25 октября в цифровом варианте и восьмое ноября на CD и виниле:



01. Becoming The Bull (reimagined)

02. Save Us (reimagined)

03. Ex's & Oh's (reimagined)

04. Right Side Of The Bed (reimagined)

05. Like A Stone (AUDIOSLAVE Cover)

06. Drowning (reimagined)

07. The Theft (reimagined)

08. Gone (reimagined)

09. Warrior (reimagined)

10. Mary Jane's Last Dance (Tom Petty cover)







