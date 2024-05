19 май 2024



ATREYU целиком исполнят "The Curse"



ATREYU по случаю 20 летия альбома "The Curse" 18 октября в House Of Blues, Anaheim, California, дадут специальный концерт, в рамках которого целиком исполнят материал этого альбома. В качестве групп поддержки заявлены EIGHTEEN VISIONS, которые по случаю 20-летия исполнят целиком "Obsession" и DEATH BY STEREO, которые по случаю 25-летия исполнят целиком материал "If Looks Could Kill, I'd Watch You Die".











