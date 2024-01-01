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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 17
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Atreyu

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19 май 2024 : 		 ATREYU целиком исполнят "The Curse"

12 май 2024 : 		 Новое видео ATREYU

27 дек 2023 : 		 Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Германии»

10 дек 2023 : 		 Новое видео ATREYU

2 дек 2023 : 		 Новое видео ATREYU

4 ноя 2023 : 		 Новое видео ATREYU

7 окт 2023 : 		 ATREYU выпустят ЕР осенью, а альбом зимой

11 сен 2023 : 		 Вокалист ATREYU о переходе на выпуск ЕР

19 авг 2023 : 		 Новое видео ATREYU

29 июл 2023 : 		 Вокалист ATREYU: «Сейчас синглы предпочтительнее»

8 июл 2023 : 		 Новый ЕР ATREYU выйдет летом

23 апр 2023 : 		 Новое видео ATREYU

17 мар 2023 : 		 Новое видео ATREYU

28 янв 2023 : 		 Новая песня ATREYU

27 июн 2022 : 		 ATREYU переиздают дебют

27 авг 2021 : 		 Ремикс от ATREYU

9 июн 2021 : 		 Гитарист ATREYU — о METALLICA: «Они короли металла»

7 июн 2021 : 		 Новое видео ATREYU

31 май 2021 : 		 ATREYU в акустике

14 май 2021 : 		 Новое видео ATREYU

1 май 2021 : 		 Новая песня ATREYU

9 апр 2021 : 		 Вокалист ATREYU в новом треке

1 апр 2021 : 		 Новое видео ATREYU

17 мар 2021 : 		 Новое видео ATREYU

8 мар 2021 : 		 Новые песни ATREYU

17 дек 2020 : 		 Барабанщик ATREYU: «Мы ощущаем новую энергетику»
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|||| 19 май 2024

ATREYU целиком исполнят "The Curse"



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ATREYU по случаю 20 летия альбома "The Curse" 18 октября в House Of Blues, Anaheim, California, дадут специальный концерт, в рамках которого целиком исполнят материал этого альбома. В качестве групп поддержки заявлены EIGHTEEN VISIONS, которые по случаю 20-летия исполнят целиком "Obsession" и DEATH BY STEREO, которые по случаю 25-летия исполнят целиком материал "If Looks Could Kill, I'd Watch You Die".






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