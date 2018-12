сегодня



LITA FORD : «Реюниона THE RUNAWAYS может и не быть»



LITA FORD в недавнем разговоре с Daily Mail коснулась темы взаимоотношений со своими коллегами по THE RUNAWAYS:



«Joan Jett слишком глубоко в "мире Joan Jett". Полагаю, можно сказать так. А выходит ли она за эти пределы обожания? Не думаю. Думаю, что её менеджер всё держит под полным контролем, и это их дело. Мне кажется, что менеджер Joan Jett просто управляет её жизнью во всех отношениях, способах или форме. Он очень властный, и у него серьёзные проблемы со мной. У него серьёзные проблемы со мной. Он видит во мне угрозу, что смешно, потому что она как моя сестра, и я люблю Joan. Это смешно, это неуместно, и это вызвало небольшое соперничество между ней и мной, что совершенно неуместно. Это он во всём виноват».



Ford утверждает, что менеджер Joan Jett помешал ей даже обсуждать воссоединение THE RUNAWAYS.



«Самое сложное заключается в том, что даже поговорить с ней без участие менеджера почти нереально. Мы ужинали пару лет назад, это должна была быть просто девчачья компашка, но она всё равно притащила с собой менеджера.



В итоге всё было похоже на: "Эй, чувак, ответь на этот вопрос. Я пытаюсь задать тебе вопрос. Вас интересует воссоединение THE RUNAWAYS?" Но она так и не ответила на вопрос».



Хотя Ford признает, что чувствует себя «разозлённой» из-за того, что не смогла поговорить с Joan наедине о воссоединении THE RUNAWAYS, она отрицает, что расстроена этим:



«У меня своя жизнь с ней или без неё, с THE RUNAWAYS или без THE RUNAWAYS. У меня есть своя жизнь, и я буду продолжать жить своей жизнью, потому что у меня просто убойная жизнь, но могло ведь неплохо получиться и с THE RUNAWAYS, понимаете? Почему бы и нет?»















