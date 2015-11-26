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Lita Ford

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19 дек 2018 : 		 LITA FORD: «Реюниона THE RUNAWAYS может и не быть»

11 июн 2018 : 		 Видео с выступления LITA FORD

10 апр 2018 : 		 LITA FORD выпустит сингл летом

29 мар 2017 : 		 Новый альбом LITA FORD выйдет в 2018

26 янв 2017 : 		 LITA FORD работает над новым альбомом

16 янв 2017 : 		 LITA FORD исполняет LED ZEPPELIN

20 дек 2016 : 		 LITA FORD: «Моей первой любовью, конечно, был NIKKI SIXX»

10 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

27 окт 2016 : 		 LITA FORD, SHIRLEY MANSON получат 'She Rocks Awards'

12 сен 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 авг 2016 : 		 LITA FORD о лучших и худших моментах при написании автобиографии

20 июн 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

28 апр 2016 : 		 LITA FORD исполнила хит THE RUNAWAYS с LZZY HALE

25 апр 2016 : 		 LITA FORD исполнила "Close My Eyes Forever" с LZZY HALE

15 апр 2016 : 		 LITA FORD: «Оказалось, что многие были возмущены моим рассказом об отношениях с TONY IOMMI»

2 апр 2016 : 		 Новая песня LITA FORD

1 мар 2016 : 		 LITA FORD о временном уходе из THE RUNAWAYS

1 мар 2016 : 		 LITA FORD: «ROBERT PLANT звал меня в LED ZEPPELIN»

23 фев 2016 : 		 Новая песня LITA FORD

16 фев 2016 : 		 LITA FORD об отношениях с TONY IOMMI

30 янв 2016 : 		 Новый альбом LITA FORD выйдет в апреле

20 янв 2016 : 		 Мемуары LITA'ы FORD выйдут в феврале

4 янв 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

23 окт 2015 : 		 LITA FORD о своих отношениях с SHARON OSBOURNE

7 окт 2015 : 		 LITA FORD о разнице между сочинением песен и написанием книги

1 окт 2015 : 		 LITA FORD: «В моей биографии полно грязи»
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LITA FORD: «Реюниона THE RUNAWAYS может и не быть»



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LITA FORD в недавнем разговоре с Daily Mail коснулась темы взаимоотношений со своими коллегами по THE RUNAWAYS:

«Joan Jett слишком глубоко в "мире Joan Jett". Полагаю, можно сказать так. А выходит ли она за эти пределы обожания? Не думаю. Думаю, что её менеджер всё держит под полным контролем, и это их дело. Мне кажется, что менеджер Joan Jett просто управляет её жизнью во всех отношениях, способах или форме. Он очень властный, и у него серьёзные проблемы со мной. У него серьёзные проблемы со мной. Он видит во мне угрозу, что смешно, потому что она как моя сестра, и я люблю Joan. Это смешно, это неуместно, и это вызвало небольшое соперничество между ней и мной, что совершенно неуместно. Это он во всём виноват».

Ford утверждает, что менеджер Joan Jett помешал ей даже обсуждать воссоединение THE RUNAWAYS.

«Самое сложное заключается в том, что даже поговорить с ней без участие менеджера почти нереально. Мы ужинали пару лет назад, это должна была быть просто девчачья компашка, но она всё равно притащила с собой менеджера.

В итоге всё было похоже на: "Эй, чувак, ответь на этот вопрос. Я пытаюсь задать тебе вопрос. Вас интересует воссоединение THE RUNAWAYS?" Но она так и не ответила на вопрос».

Хотя Ford признает, что чувствует себя «разозлённой» из-за того, что не смогла поговорить с Joan наедине о воссоединении THE RUNAWAYS, она отрицает, что расстроена этим:

«У меня своя жизнь с ней или без неё, с THE RUNAWAYS или без THE RUNAWAYS. У меня есть своя жизнь, и я буду продолжать жить своей жизнью, потому что у меня просто убойная жизнь, но могло ведь неплохо получиться и с THE RUNAWAYS, понимаете? Почему бы и нет?»



LITA FORD: Why THE RUNAWAYS Reunion Will Probably Never Happen




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