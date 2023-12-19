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Новое видео THERION
31
Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и...
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Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично...
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SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом
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Lita Ford
США
Alternative Metal
Hard 'n' Heavy
http://litafordonline.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/litafordofficial/
Facebook:
https://facebook.com/litaofficial
19 дек 2023
:
Видео с выступления LITA FORD
4 дек 2023
:
LITA FORD о задержках
1 дек 2023
:
LITA FORD об игре на гитаре: «Нужно сделать так, чтобы каждая нота была в тему»
26 сен 2023
:
LITA FORD: «Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH»
29 авг 2023
:
LITA FORD о новом альбоме: «Это убойная пластинка»
12 авг 2023
:
LITA FORD выпустит альбом весной
8 май 2023
:
Видео с выступления LITA FORD
7 мар 2023
:
Видео с выступления LITA FORD
1 ноя 2022
:
LITA FORD и TODD KERNS исполнили "Close My Eyes Forever"
24 сен 2022
:
LITA FORD надеется выпустить альбом в 2023 году
22 фев 2022
:
Видео с выступления LITA FORD
25 янв 2022
:
Видео с выступления LITA FORD
23 авг 2021
:
DORO PESCH на новом альбоме LITA FORD
29 июл 2021
:
LITA FORD — о первом концерте после паузы
16 июл 2021
:
Арфистки исполняют песню LITA FORD
7 июл 2021
:
Видео с выступления LITA FORD
11 июн 2021
:
Видео с выступления LITA FORD
30 янв 2021
:
LITA FORD — о новом альбоме
17 авг 2020
:
LITA FORD вносит финальные штрихи в новый альбом
16 июл 2020
:
LITA FORD вернёт все VIP-пакеты на 2020 год
15 июл 2020
:
LITA FORD сохраняет бодрость на карантине
19 май 2020
:
LITA FORD о пандемии
17 фев 2020
:
LITA FORD: «На новом альбоме будет много интересного»
8 ноя 2019
:
LITA FORD почти завершила работу над альбомом
2 сен 2019
:
Видео с выступления LITA FORD
3 июн 2019
:
Видео с выступления LITA FORD
25 янв 2019
:
LITA FORD завершает работу над альбомом
19 дек 2018
:
LITA FORD: «Реюниона THE RUNAWAYS может и не быть»
11 июн 2018
:
Видео с выступления LITA FORD
10 апр 2018
:
LITA FORD выпустит сингл летом
29 мар 2017
:
Новый альбом LITA FORD выйдет в 2018
26 янв 2017
:
LITA FORD работает над новым альбомом
16 янв 2017
:
LITA FORD исполняет LED ZEPPELIN
20 дек 2016
:
LITA FORD: «Моей первой любовью, конечно, был NIKKI SIXX»
10 ноя 2016
:
Видео с выступления LITA FORD
27 окт 2016
:
LITA FORD, SHIRLEY MANSON получат 'She Rocks Awards'
12 сен 2016
:
Видео с выступления LITA FORD
22 авг 2016
:
LITA FORD о лучших и худших моментах при написании автобиографии
20 июн 2016
:
Видео с выступления LITA FORD
28 апр 2016
:
LITA FORD исполнила хит THE RUNAWAYS с LZZY HALE
25 апр 2016
:
LITA FORD исполнила "Close My Eyes Forever" с LZZY HALE
15 апр 2016
:
LITA FORD: «Оказалось, что многие были возмущены моим рассказом об отношениях с TONY IOMMI»
2 апр 2016
:
Новая песня LITA FORD
1 мар 2016
:
LITA FORD о временном уходе из THE RUNAWAYS
1 мар 2016
:
LITA FORD: «ROBERT PLANT звал меня в LED ZEPPELIN»
23 фев 2016
:
Новая песня LITA FORD
16 фев 2016
:
LITA FORD об отношениях с TONY IOMMI
30 янв 2016
:
Новый альбом LITA FORD выйдет в апреле
20 янв 2016
:
Мемуары LITA'ы FORD выйдут в феврале
4 янв 2016
:
Видео с выступления LITA FORD
23 окт 2015
:
LITA FORD о своих отношениях с SHARON OSBOURNE
7 окт 2015
:
LITA FORD о разнице между сочинением песен и написанием книги
1 окт 2015
:
LITA FORD: «В моей биографии полно грязи»
10 авг 2015
:
Видео с выступления LITA FORD
27 июл 2015
:
LITA FORD о словах JACKIE FOX, что её якобы изнасиловал Ким Фоули
25 июл 2015
:
Новый альбом LITA FORD выйдет в феврале
25 апр 2015
:
Мемуары LITA FORD выйдут в октябре
17 фев 2015
:
Видео с выступления LITA FORD
30 окт 2014
:
Бывший гитарист THE UNION UNDERGROUND в LITA FORD
11 июл 2014
:
LITA FORD выпустит мемуары в ноябре
29 апр 2014
:
Видео с выступления LITA FORD и CHERIE CURRIE
21 фев 2014
:
LITA FORD и GARY HOEY на NAMM
12 янв 2014
:
LITA FORD и CHERIE CURRIE исполнили 'Cherry Bomb' со SLASH'ом
11 янв 2014
:
SLASH, GLENN HUGHES присоединились на сцене к LITA FORD
4 дек 2013
:
LITA FORD исполнила песню ALICE COOPER
10 ноя 2013
:
Видео с выступления LITA FORD
4 сен 2013
:
Обложка концертного релиза LITA FORD
3 сен 2013
:
LITA FORD исполнила 'Close My Eyes Forever' с фанатом
27 авг 2013
:
LITA FORD записала песню с CHERIE CURRIE
27 июл 2013
:
Видео с выступления LITA FORD
23 июл 2013
:
Концертный релиз LITA FORD выйдет в октябре
24 июн 2013
:
LITA FORD просит помощи у поклонников
27 май 2013
:
LITA FORD исполнила классикуTHE RUNAWAYS
9 май 2013
:
Акустический сет LITA FORD онлайн
8 май 2013
:
Новое видео LITA FORD
23 апр 2013
:
Концертный релиз LITA FORD выйдет в сентябре
10 апр 2013
:
Акустика от LITA FORD
25 мар 2013
:
LITA FORD планирует концертный релиз
24 мар 2013
:
Вокалист KEEL присоединился на сцене к LITA FORD
1 мар 2013
:
LITA FORD: "Идея шоу DEE SNIDER'a просто отвратительна!"
12 янв 2013
:
LITA FORD, DEE SNIDER спели 'Close My Eyes Forever'
20 дек 2012
:
GARY HOEY присоединился на сцене к LITA FORD
29 ноя 2012
:
Видео с выступления LITA FORD
12 окт 2012
:
LITA FORD: видео с выступления
7 сен 2012
:
LITA FORD в акустике
30 авг 2012
:
LITA FORD в акустике
24 авг 2012
:
LITA FORD в акустике
24 июл 2012
:
LITA FORD исполнила 'Close My Eyes Forever' с имитатором OZZY
21 июл 2012
:
LITA FORD в акустике
5 июл 2012
:
LITA FORD: видео с выступления
27 июн 2012
:
LITA FORD в акустике
9 июн 2012
:
Превью нового винила LITA FORD
12 май 2012
:
Новая песня LITA FORD
10 май 2012
:
LITA FORD: новая песня
22 апр 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома LITA FORD
20 мар 2012
:
Дата выхода нового альбома LITA FORD
22 янв 2012
:
LITA FORD в акустике
13 янв 2012
:
LITA FORD на SPV/STEAMHAMMER
22 ноя 2011
:
LITA FORD не против реюниона THE RUNAWAYS
16 май 2011
:
Видео с выступления LITA FORD
26 янв 2011
:
Видео с выступления LITA FORD
18 янв 2011
:
LITA FORD работает над новым альбомом
14 апр 2010
:
LITA FORD и её муж записали песню для TV
17 ноя 2009
:
LITA FORD нарушила молчание насчёт фильма "The Runaways"
13 сен 2009
:
Еще один трек от LITA FORD
8 сен 2009
:
Новая песня LITA FORD
14 авг 2009
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Винил нового альбома LITA FORD выйдет с другой обложкой
4 авг 2009
:
Трек-лист нового альбома LITA FORD
15 май 2009
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LITA FORD: Оторвемся на большой сцене!
8 июн 2008
:
LITA FORD анонсировала состав для записи и турне
24 мар 2008
:
LITA FORD возвращается!
сегодня
Видео с выступления LITA FORD
Видео с выступления LITA FORD, которое состоялось 16 декабря в Smart Financial Centre, Sugar Land, Texas, доступно для просмотра ниже.
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19 дек 2023
olly71
Как это печально настолько потерять голос что за тебя поёт твой гитарист который просто гитарист а ты иногда ему подпеваешь своим безголосьем.. На хрена так позорится то ?
19 дек 2023
m
michael777
мимо нот, мимо кассы - ппц какой-то ((
просмотров: 197
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