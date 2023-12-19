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*Новое видео THERION 31
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*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 27
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Lita Ford

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19 дек 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

4 дек 2023 : 		 LITA FORD о задержках

1 дек 2023 : 		 LITA FORD об игре на гитаре: «Нужно сделать так, чтобы каждая нота была в тему»

26 сен 2023 : 		 LITA FORD: «Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH»

29 авг 2023 : 		 LITA FORD о новом альбоме: «Это убойная пластинка»

12 авг 2023 : 		 LITA FORD выпустит альбом весной

8 май 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

1 ноя 2022 : 		 LITA FORD и TODD KERNS исполнили "Close My Eyes Forever"

24 сен 2022 : 		 LITA FORD надеется выпустить альбом в 2023 году

22 фев 2022 : 		 Видео с выступления LITA FORD

25 янв 2022 : 		 Видео с выступления LITA FORD

23 авг 2021 : 		 DORO PESCH на новом альбоме LITA FORD

29 июл 2021 : 		 LITA FORD — о первом концерте после паузы

16 июл 2021 : 		 Арфистки исполняют песню LITA FORD

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления LITA FORD

11 июн 2021 : 		 Видео с выступления LITA FORD

30 янв 2021 : 		 LITA FORD — о новом альбоме

17 авг 2020 : 		 LITA FORD вносит финальные штрихи в новый альбом

16 июл 2020 : 		 LITA FORD вернёт все VIP-пакеты на 2020 год

15 июл 2020 : 		 LITA FORD сохраняет бодрость на карантине

19 май 2020 : 		 LITA FORD о пандемии

17 фев 2020 : 		 LITA FORD: «На новом альбоме будет много интересного»

8 ноя 2019 : 		 LITA FORD почти завершила работу над альбомом

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD
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Видео с выступления LITA FORD



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Видео с выступления LITA FORD, которое состоялось 16 декабря в Smart Financial Centre, Sugar Land, Texas, доступно для просмотра ниже.






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19 дек 2023
olly71
Как это печально настолько потерять голос что за тебя поёт твой гитарист который просто гитарист а ты иногда ему подпеваешь своим безголосьем.. На хрена так позорится то ?
19 дек 2023
m
michael777
мимо нот, мимо кассы - ппц какой-то ((

просмотров: 197

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