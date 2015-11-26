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Lita Ford

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29 июл 2021 : 		 LITA FORD — о первом концерте после паузы

16 июл 2021 : 		 Арфистки исполняют песню LITA FORD

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления LITA FORD

11 июн 2021 : 		 Видео с выступления LITA FORD

30 янв 2021 : 		 LITA FORD — о новом альбоме

17 авг 2020 : 		 LITA FORD вносит финальные штрихи в новый альбом

16 июл 2020 : 		 LITA FORD вернёт все VIP-пакеты на 2020 год

15 июл 2020 : 		 LITA FORD сохраняет бодрость на карантине

19 май 2020 : 		 LITA FORD о пандемии

17 фев 2020 : 		 LITA FORD: «На новом альбоме будет много интересного»

8 ноя 2019 : 		 LITA FORD почти завершила работу над альбомом

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

25 янв 2019 : 		 LITA FORD завершает работу над альбомом

19 дек 2018 : 		 LITA FORD: «Реюниона THE RUNAWAYS может и не быть»

11 июн 2018 : 		 Видео с выступления LITA FORD

10 апр 2018 : 		 LITA FORD выпустит сингл летом

29 мар 2017 : 		 Новый альбом LITA FORD выйдет в 2018

26 янв 2017 : 		 LITA FORD работает над новым альбомом

16 янв 2017 : 		 LITA FORD исполняет LED ZEPPELIN

20 дек 2016 : 		 LITA FORD: «Моей первой любовью, конечно, был NIKKI SIXX»

10 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

27 окт 2016 : 		 LITA FORD, SHIRLEY MANSON получат 'She Rocks Awards'

12 сен 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 авг 2016 : 		 LITA FORD о лучших и худших моментах при написании автобиографии

20 июн 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD
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LITA FORD — о первом концерте после паузы



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LITA FORD в рамках недавней беседы ответила на вопрос, каково ей было играть после более чем годичного отсутствия на сцене:

«О Боже. Это было волшебно. То есть это и сейчас так. Но первые несколько концертов мы просто... В [марте] 2020 года мы были на круизном лайнере, и вот тогда-то и случилась вся эта история с COVID. На круизном лайнере отменили выступления пяти групп, а нас просто отправили домой. Нам просто сказали: "Ладно, ваш год отменяется. Никаких собраний на 250 человек и более, и никаких рок-шоу не будет". И мы такие: "О, что? Мы должны вернуться домой? И что делать?" И ждать. Просто подождать.

Я имею в виду, что мы очень рады вернуться в турне. И мы так счастливы, что есть фанаты, которые чувствуют то же самое, что и мы. И аудитория просто потрясающая — просто замечательная!»

LITA FORD: Playing First Pandemic-Era Concert Was




















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