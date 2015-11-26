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LITA FORD — о первом концерте после паузы



LITA FORD в рамках недавней беседы ответила на вопрос, каково ей было играть после более чем годичного отсутствия на сцене:



«О Боже. Это было волшебно. То есть это и сейчас так. Но первые несколько концертов мы просто... В [марте] 2020 года мы были на круизном лайнере, и вот тогда-то и случилась вся эта история с COVID. На круизном лайнере отменили выступления пяти групп, а нас просто отправили домой. Нам просто сказали: "Ладно, ваш год отменяется. Никаких собраний на 250 человек и более, и никаких рок-шоу не будет". И мы такие: "О, что? Мы должны вернуться домой? И что делать?" И ждать. Просто подождать.



Я имею в виду, что мы очень рады вернуться в турне. И мы так счастливы, что есть фанаты, которые чувствуют то же самое, что и мы. И аудитория просто потрясающая — просто замечательная!»







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