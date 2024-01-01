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LITA FORD о новом альбоме



LITA FORD в недавней беседе рассказала о новом альбоме:



«Студия для меня всегда была попыткой научить всех тому, что я хочу услышать. И во многом это происходит потому, что они в принципе не умеют работать как продюсер или звукорежиссёр. У меня были величайшие звукорежиссёры и величайшие продюсеры, и этот альбом — мы уже закончили работу над ним — [продюсировал] Gary Hoey. Это великий музыкант, крутой гитарист. И я могу подкинуть ему любую идею, и он постарается воплотить её в жизнь. А когда работаешь в студии, ты пытаешься воплотить всё в реальность, и если это не получается, значит, и не получится. Можно только попытаться. Так что мы очень творчески подошли к работе с гитарами и играли — на новой пластинке много отличных партий. И я очень этому рада!»



Более подробное интервью можно прочитать здесь.







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