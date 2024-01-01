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*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*ACCEPT перезапишут классику 47
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 29
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Lita Ford

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3 июл 2024 : 		 LITA FORD о новом альбоме

7 июн 2024 : 		 Зачем LITA FORD выпустила биографию

29 апр 2024 : 		 LITA FORD: «RITCHIE BLACKMORE не был против того, что я женщина»

18 апр 2024 : 		 Правда ли, что LITA FORD могла попасть в LED ZEPPELIN?

14 апр 2024 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 мар 2024 : 		 LITA FORD о том, как ROBERT PLANT предложил ей заменить басиста LED ZEPPELIN

19 дек 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

4 дек 2023 : 		 LITA FORD о задержках

1 дек 2023 : 		 LITA FORD об игре на гитаре: «Нужно сделать так, чтобы каждая нота была в тему»

26 сен 2023 : 		 LITA FORD: «Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH»

29 авг 2023 : 		 LITA FORD о новом альбоме: «Это убойная пластинка»

12 авг 2023 : 		 LITA FORD выпустит альбом весной

8 май 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

1 ноя 2022 : 		 LITA FORD и TODD KERNS исполнили "Close My Eyes Forever"

24 сен 2022 : 		 LITA FORD надеется выпустить альбом в 2023 году

22 фев 2022 : 		 Видео с выступления LITA FORD

25 янв 2022 : 		 Видео с выступления LITA FORD

23 авг 2021 : 		 DORO PESCH на новом альбоме LITA FORD

29 июл 2021 : 		 LITA FORD — о первом концерте после паузы

16 июл 2021 : 		 Арфистки исполняют песню LITA FORD

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления LITA FORD

11 июн 2021 : 		 Видео с выступления LITA FORD

30 янв 2021 : 		 LITA FORD — о новом альбоме

17 авг 2020 : 		 LITA FORD вносит финальные штрихи в новый альбом

16 июл 2020 : 		 LITA FORD вернёт все VIP-пакеты на 2020 год
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LITA FORD о новом альбоме



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LITA FORD в недавней беседе рассказала о новом альбоме:

«Студия для меня всегда была попыткой научить всех тому, что я хочу услышать. И во многом это происходит потому, что они в принципе не умеют работать как продюсер или звукорежиссёр. У меня были величайшие звукорежиссёры и величайшие продюсеры, и этот альбом — мы уже закончили работу над ним — [продюсировал] Gary Hoey. Это великий музыкант, крутой гитарист. И я могу подкинуть ему любую идею, и он постарается воплотить её в жизнь. А когда работаешь в студии, ты пытаешься воплотить всё в реальность, и если это не получается, значит, и не получится. Можно только попытаться. Так что мы очень творчески подошли к работе с гитарами и играли — на новой пластинке много отличных партий. И я очень этому рада!»

Более подробное интервью можно прочитать здесь.




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