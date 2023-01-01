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Lita Ford

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LITA FORD выпустит альбом весной



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LITA FORD в недавней беседе в программе "THAT Rocks!", ведущими которой являются Eddie Trunk, Jim Florentine и Don Jamieson, рассказала о том, как обстоят дела с её новым альбомом:

«Проблема в том, что за последние несколько лет у нас произошло очень много событий. Умер наш менеджер — Джордж Маршалл умер год назад, в 2022-м. А потом умер мой партнёр по сочинению песен. Это стало настоящей катастрофой. Но мы перенесли всю эту боль и всё остальное в альбом. А потом мы записали барабанные партии в Миннеаполисе во время Black Lives Matter и COVID. Всё было заблокировано, помещение заколочено, у ребят были дробовики и ротвейлеры. А мы всё равно зашли и записали барабанные треки. И это было потрясающе. Это воспоминания о настоящей крутости. И вот запись почти закончена. Осталось исправить и изменить пару моментов. И похоже, что мы подпишем контракт с Frontiers Music Srl. Но они должны сделать всё как следует, прежде чем я поставлю свою подпись. Они очень крутые. Так что речь идёт о мартовском релизе. 2024 год, март».

Что касается её планов относительно концертных выступлений в поддержку предстоящего полноформатника, она ответила:

«Я бы хотела устроить театрализованное шоу, что-то вроде гитарной рок-оперы. Такое уже не раз бывало, и разные группы делали это раньше, но я полагаю, что в данном случае может получиться немного по-другому, и нужно оживить все шоу не только в звуковом, но и в визуальном плане. Так что мы собираемся приступить к репетициям в середине ноября и начать готовить к 2024 году гитарную рок-оперу "Lita Ford". Я бы с удовольствием пригласила в тур и Gary Hoey, если, конечно, у меня получится его уговорить».




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