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Lita Ford

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23 авг 2021 : 		 DORO PESCH на новом альбоме LITA FORD

29 июл 2021 : 		 LITA FORD — о первом концерте после паузы

16 июл 2021 : 		 Арфистки исполняют песню LITA FORD

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления LITA FORD

11 июн 2021 : 		 Видео с выступления LITA FORD

30 янв 2021 : 		 LITA FORD — о новом альбоме

17 авг 2020 : 		 LITA FORD вносит финальные штрихи в новый альбом

16 июл 2020 : 		 LITA FORD вернёт все VIP-пакеты на 2020 год

15 июл 2020 : 		 LITA FORD сохраняет бодрость на карантине

19 май 2020 : 		 LITA FORD о пандемии

17 фев 2020 : 		 LITA FORD: «На новом альбоме будет много интересного»

8 ноя 2019 : 		 LITA FORD почти завершила работу над альбомом

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

25 янв 2019 : 		 LITA FORD завершает работу над альбомом

19 дек 2018 : 		 LITA FORD: «Реюниона THE RUNAWAYS может и не быть»

11 июн 2018 : 		 Видео с выступления LITA FORD

10 апр 2018 : 		 LITA FORD выпустит сингл летом

29 мар 2017 : 		 Новый альбом LITA FORD выйдет в 2018

26 янв 2017 : 		 LITA FORD работает над новым альбомом

16 янв 2017 : 		 LITA FORD исполняет LED ZEPPELIN

20 дек 2016 : 		 LITA FORD: «Моей первой любовью, конечно, был NIKKI SIXX»

10 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

27 окт 2016 : 		 LITA FORD, SHIRLEY MANSON получат 'She Rocks Awards'

12 сен 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 авг 2016 : 		 LITA FORD о лучших и худших моментах при написании автобиографии
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|||| 23 авг 2021

DORO PESCH на новом альбоме LITA FORD



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DORO PESCH в рамках недавнего интервью сообщила, что принимала участие в записи нового альбома LITA FORD:

«Я недавно участвовала в работе с Lita'ой Ford, около года назад. Я получила награду ["Metal Hall Of Fame"]... Я могу вручить её ей. Я получила её за год до этого. На самом деле на Wacken [в Германию на фестивале Wacken Open Air] приехали американские ребята. Они прилетели в Вакен, и я получила эту прекрасную награду. Это было так круто. А через год я смогла отдать её Lita'е Ford. И мы решили: "Мы должны сделать что-то вместе". Потому что мы знаем друг друга с начала 80-х. Мы сделали много фотосессий [вместе] и много смеялись. И мы действительно сделали кое-что хорошее в студии. И в конечном итоге это будет на её альбоме. Да, мы кое-что сделали».

DORO PESCH To Guest On LITA FORD





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