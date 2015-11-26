23 авг 2021



DORO PESCH на новом альбоме LITA FORD



DORO PESCH в рамках недавнего интервью сообщила, что принимала участие в записи нового альбома LITA FORD:



«Я недавно участвовала в работе с Lita'ой Ford, около года назад. Я получила награду ["Metal Hall Of Fame"]... Я могу вручить её ей. Я получила её за год до этого. На самом деле на Wacken [в Германию на фестивале Wacken Open Air] приехали американские ребята. Они прилетели в Вакен, и я получила эту прекрасную награду. Это было так круто. А через год я смогла отдать её Lita'е Ford. И мы решили: "Мы должны сделать что-то вместе". Потому что мы знаем друг друга с начала 80-х. Мы сделали много фотосессий [вместе] и много смеялись. И мы действительно сделали кое-что хорошее в студии. И в конечном итоге это будет на её альбоме. Да, мы кое-что сделали».







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