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LITA FORD — о новом альбоме



В рамках недавнего разговора с "Trunk Nation With Eddie Trunk" LITA FORD рассказала о том, как обстоят дела с новой пластинкой:



«Мы с Gary Hoey время от времени работаем над пластинкой уже несколько лет. Это такой процесс: мне приходит идея, я звоню ему и его жене Nicole, и спрашиваю: "Когда у Gary будет свободная касса? Когда мне подъехать?" И она отвечает: "Приезжай в апреле, у нас есть десять дней". А я такая: "Лады. Бронирую!" Так что я сажусь на самолёт, лечу к нему домой, а он на Восточном побережье. И мы с ним запираемся в его прекрасной студии, где отличная атмосфера, и выходим оттуда с лучшим материалом. И он прекрасный гитарист, у него множество отличных идей, и я доверяю ему свои варианты. Вам нужен кто-то, что мог бы пройтись по вашим идеям. Не имеет значения, чем вы заняты, вам нужен кто-то, кто может оценить их или сказать, что они не годятся.



В работе над пластинкой мы столкнулись с невероятной гаммой эмоций — были смерти и наркозависимости, серьёзные болезни — тех, кто вовлечён в проект. Только и остаётся сказать: "Ого!" Ну и поездки туда-сюда, туры и попытки подобрать нужные слова к каждой композиции. И я с Gary как-то сидела, мы слушали пластинку и просто сошлись на одном: "Знаешь, это одна из лучших гитарных работ, что я слышал за десятилетия". И я не то чтобы хвалюсь, но мы с Gary просто убойно отыграли гитарные партии!»







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