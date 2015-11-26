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Lita Ford

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30 янв 2021 : 		 LITA FORD — о новом альбоме

17 авг 2020 : 		 LITA FORD вносит финальные штрихи в новый альбом

16 июл 2020 : 		 LITA FORD вернёт все VIP-пакеты на 2020 год

15 июл 2020 : 		 LITA FORD сохраняет бодрость на карантине

19 май 2020 : 		 LITA FORD о пандемии

17 фев 2020 : 		 LITA FORD: «На новом альбоме будет много интересного»

8 ноя 2019 : 		 LITA FORD почти завершила работу над альбомом

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

25 янв 2019 : 		 LITA FORD завершает работу над альбомом

19 дек 2018 : 		 LITA FORD: «Реюниона THE RUNAWAYS может и не быть»

11 июн 2018 : 		 Видео с выступления LITA FORD

10 апр 2018 : 		 LITA FORD выпустит сингл летом

29 мар 2017 : 		 Новый альбом LITA FORD выйдет в 2018

26 янв 2017 : 		 LITA FORD работает над новым альбомом

16 янв 2017 : 		 LITA FORD исполняет LED ZEPPELIN

20 дек 2016 : 		 LITA FORD: «Моей первой любовью, конечно, был NIKKI SIXX»

10 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

27 окт 2016 : 		 LITA FORD, SHIRLEY MANSON получат 'She Rocks Awards'

12 сен 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 авг 2016 : 		 LITA FORD о лучших и худших моментах при написании автобиографии

20 июн 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

28 апр 2016 : 		 LITA FORD исполнила хит THE RUNAWAYS с LZZY HALE

25 апр 2016 : 		 LITA FORD исполнила "Close My Eyes Forever" с LZZY HALE

15 апр 2016 : 		 LITA FORD: «Оказалось, что многие были возмущены моим рассказом об отношениях с TONY IOMMI»

2 апр 2016 : 		 Новая песня LITA FORD
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LITA FORD — о новом альбоме



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В рамках недавнего разговора с "Trunk Nation With Eddie Trunk" LITA FORD рассказала о том, как обстоят дела с новой пластинкой:

«Мы с Gary Hoey время от времени работаем над пластинкой уже несколько лет. Это такой процесс: мне приходит идея, я звоню ему и его жене Nicole, и спрашиваю: "Когда у Gary будет свободная касса? Когда мне подъехать?" И она отвечает: "Приезжай в апреле, у нас есть десять дней". А я такая: "Лады. Бронирую!" Так что я сажусь на самолёт, лечу к нему домой, а он на Восточном побережье. И мы с ним запираемся в его прекрасной студии, где отличная атмосфера, и выходим оттуда с лучшим материалом. И он прекрасный гитарист, у него множество отличных идей, и я доверяю ему свои варианты. Вам нужен кто-то, что мог бы пройтись по вашим идеям. Не имеет значения, чем вы заняты, вам нужен кто-то, кто может оценить их или сказать, что они не годятся.

В работе над пластинкой мы столкнулись с невероятной гаммой эмоций — были смерти и наркозависимости, серьёзные болезни — тех, кто вовлечён в проект. Только и остаётся сказать: "Ого!" Ну и поездки туда-сюда, туры и попытки подобрать нужные слова к каждой композиции. И я с Gary как-то сидела, мы слушали пластинку и просто сошлись на одном: "Знаешь, это одна из лучших гитарных работ, что я слышал за десятилетия". И я не то чтобы хвалюсь, но мы с Gary просто убойно отыграли гитарные партии!»

LITA FORD Says Her Upcoming Album Contains



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