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LITA FORD вносит финальные штрихи в новый альбом



Lita Ford поговорила с Marci Wiser с радиостанции 95,5 KLOS о ходе записи её долгожданного нового сольного альбома:



«Мы собираемся записать барабанные партии 26 августа. У нас есть 11 треков. Мы собираемся заниматься этим с Bobby Rock'ом и звукоинженером George'ем Marshall'ом. Мы просто закончим работу над этими 11 треками, которые ждут своего часа, и надеюсь, покончим с барабанами, микшированием, мастерингом. Это очень крутая пластинка, и я просто вся в нетерпении, чтобы все её услышали; я с трудом могу сдерживаться».













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