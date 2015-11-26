Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 42
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 24
*Бивис и Баттхед возвращаются! 24
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 23
*Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAG... 16
[= ||| все новости группы



*

Lita Ford

*



15 июл 2020 : 		 LITA FORD сохраняет бодрость на карантине

19 май 2020 : 		 LITA FORD о пандемии

17 фев 2020 : 		 LITA FORD: «На новом альбоме будет много интересного»

8 ноя 2019 : 		 LITA FORD почти завершила работу над альбомом

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

25 янв 2019 : 		 LITA FORD завершает работу над альбомом

19 дек 2018 : 		 LITA FORD: «Реюниона THE RUNAWAYS может и не быть»

11 июн 2018 : 		 Видео с выступления LITA FORD

10 апр 2018 : 		 LITA FORD выпустит сингл летом

29 мар 2017 : 		 Новый альбом LITA FORD выйдет в 2018

26 янв 2017 : 		 LITA FORD работает над новым альбомом

16 янв 2017 : 		 LITA FORD исполняет LED ZEPPELIN

20 дек 2016 : 		 LITA FORD: «Моей первой любовью, конечно, был NIKKI SIXX»

10 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

27 окт 2016 : 		 LITA FORD, SHIRLEY MANSON получат 'She Rocks Awards'

12 сен 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 авг 2016 : 		 LITA FORD о лучших и худших моментах при написании автобиографии

20 июн 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

28 апр 2016 : 		 LITA FORD исполнила хит THE RUNAWAYS с LZZY HALE

25 апр 2016 : 		 LITA FORD исполнила "Close My Eyes Forever" с LZZY HALE

15 апр 2016 : 		 LITA FORD: «Оказалось, что многие были возмущены моим рассказом об отношениях с TONY IOMMI»

2 апр 2016 : 		 Новая песня LITA FORD

1 мар 2016 : 		 LITA FORD о временном уходе из THE RUNAWAYS

1 мар 2016 : 		 LITA FORD: «ROBERT PLANT звал меня в LED ZEPPELIN»

23 фев 2016 : 		 Новая песня LITA FORD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

LITA FORD сохраняет бодрость на карантине



*
zoom
*
* *
LITA FORD недавно поговорила с Sweetwater о том, как проводит «коронапаузу»:

«В начале марта мы были в круизе, и тогда нам об этом объявили — по сути, "лето обнуляется". Так что мы сошли с корабля и отправились по домам, и с этого момента так и сидим. Это была вторая неделя марта. Я закончила сочинение пластинки — новой, которая только будет, — я закончила сочинять материал, и скажу по правде, я закончила сочинение к тому времени, как пластинка была закончена и записана. Мы только в январе всё закончили. И раз тебя выбило с намеченного плана, ты реально опускаешь руки. Я к тому, что очень сложно осознать, что ты не можешь ехать на гастроли. И я не особо хотела что-то опять сочинять. Я просто перевела себя "в состояние "йога" и состояние "здоровье" — просто держалась подальше от холодильника, старалась больше заниматься кардионагрузками. Ну и учитывайте то, что мы здесь в аризонской пустыне, тут 112 градусов. Так что если выходишь в восемь вечера, садишься на свой байк, но на улице всё равно 108. Вот этим я, по сути, и занималась — выходила и потела, ездила на горном велике, занималась йогой и старалась держаться подальше от холодильника».

LITA FORD Went Into





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 185

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом