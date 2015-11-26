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LITA FORD сохраняет бодрость на карантине



LITA FORD недавно поговорила с Sweetwater о том, как проводит «коронапаузу»:



«В начале марта мы были в круизе, и тогда нам об этом объявили — по сути, "лето обнуляется". Так что мы сошли с корабля и отправились по домам, и с этого момента так и сидим. Это была вторая неделя марта. Я закончила сочинение пластинки — новой, которая только будет, — я закончила сочинять материал, и скажу по правде, я закончила сочинение к тому времени, как пластинка была закончена и записана. Мы только в январе всё закончили. И раз тебя выбило с намеченного плана, ты реально опускаешь руки. Я к тому, что очень сложно осознать, что ты не можешь ехать на гастроли. И я не особо хотела что-то опять сочинять. Я просто перевела себя "в состояние "йога" и состояние "здоровье" — просто держалась подальше от холодильника, старалась больше заниматься кардионагрузками. Ну и учитывайте то, что мы здесь в аризонской пустыне, тут 112 градусов. Так что если выходишь в восемь вечера, садишься на свой байк, но на улице всё равно 108. Вот этим я, по сути, и занималась — выходила и потела, ездила на горном велике, занималась йогой и старалась держаться подальше от холодильника».













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