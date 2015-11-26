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Lita Ford

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16 июл 2020 : 		 LITA FORD вернёт все VIP-пакеты на 2020 год

15 июл 2020 : 		 LITA FORD сохраняет бодрость на карантине

19 май 2020 : 		 LITA FORD о пандемии

17 фев 2020 : 		 LITA FORD: «На новом альбоме будет много интересного»

8 ноя 2019 : 		 LITA FORD почти завершила работу над альбомом

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

25 янв 2019 : 		 LITA FORD завершает работу над альбомом

19 дек 2018 : 		 LITA FORD: «Реюниона THE RUNAWAYS может и не быть»

11 июн 2018 : 		 Видео с выступления LITA FORD

10 апр 2018 : 		 LITA FORD выпустит сингл летом

29 мар 2017 : 		 Новый альбом LITA FORD выйдет в 2018

26 янв 2017 : 		 LITA FORD работает над новым альбомом

16 янв 2017 : 		 LITA FORD исполняет LED ZEPPELIN

20 дек 2016 : 		 LITA FORD: «Моей первой любовью, конечно, был NIKKI SIXX»

10 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

27 окт 2016 : 		 LITA FORD, SHIRLEY MANSON получат 'She Rocks Awards'

12 сен 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 авг 2016 : 		 LITA FORD о лучших и худших моментах при написании автобиографии

20 июн 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

28 апр 2016 : 		 LITA FORD исполнила хит THE RUNAWAYS с LZZY HALE

25 апр 2016 : 		 LITA FORD исполнила "Close My Eyes Forever" с LZZY HALE

15 апр 2016 : 		 LITA FORD: «Оказалось, что многие были возмущены моим рассказом об отношениях с TONY IOMMI»

2 апр 2016 : 		 Новая песня LITA FORD

1 мар 2016 : 		 LITA FORD о временном уходе из THE RUNAWAYS

1 мар 2016 : 		 LITA FORD: «ROBERT PLANT звал меня в LED ZEPPELIN»
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|||| 16 июл 2020

LITA FORD вернёт все VIP-пакеты на 2020 год



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LITA FORD опубликовала заявление для тех, кто купил VIP-пакеты на 2020 год:

«Специальное сообщение для всех обладателей VIP-билетов "Lita Ford 2020 Experience".

Надеюсь, что каждый из вас остаётся в безопасности и здравии в эти беспрецедентные времена, в которые мы живём. Как и для всех нас, 2020 год был годом, который никто из нас не мог представить или предсказать. Многие из вас связались с нами, чтобы сообщить, что вы сохраняете ваши VIP-пакеты и ждёте, когда ваша дата будет перенесена на более поздний срок. Я не могу отблагодарить вас за это, как и за все годы вашей поддержки и лояльности. Для меня это просто ВСЁ.

Это был трудный выбор, но в связи с постоянно меняющимися изо дня в день государственными и местными ограничениями, мы приняли решение вернуть все пакеты 2020 Lita Ford VIP и Guitar Experiences. Это единственное справедливое решение для вас, поклонников.

Там, где мы ожидаем, что большинство из перечисленных выступлений состоится в ближайшие месяцы, мы всё ещё не можем гарантировать, что меняющиеся предписания и ограничения по социальному дистанцированию города, округа и штата позволят нам провести эти персональные VIP-мероприятия.

Мы обещаем, что как только требования будут сняты, мы сможем провести наши VIP-мероприятия безо всяких ограничений, они будут анонсированы и снова будут доступны для всех вас. Все подробности вы найдёте на сайте litaford-vip.com. Скоро увидимся».

LITA FORD:





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