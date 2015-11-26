16 июл 2020



LITA FORD вернёт все VIP-пакеты на 2020 год



LITA FORD опубликовала заявление для тех, кто купил VIP-пакеты на 2020 год:



«Специальное сообщение для всех обладателей VIP-билетов "Lita Ford 2020 Experience".



Надеюсь, что каждый из вас остаётся в безопасности и здравии в эти беспрецедентные времена, в которые мы живём. Как и для всех нас, 2020 год был годом, который никто из нас не мог представить или предсказать. Многие из вас связались с нами, чтобы сообщить, что вы сохраняете ваши VIP-пакеты и ждёте, когда ваша дата будет перенесена на более поздний срок. Я не могу отблагодарить вас за это, как и за все годы вашей поддержки и лояльности. Для меня это просто ВСЁ.



Это был трудный выбор, но в связи с постоянно меняющимися изо дня в день государственными и местными ограничениями, мы приняли решение вернуть все пакеты 2020 Lita Ford VIP и Guitar Experiences. Это единственное справедливое решение для вас, поклонников.



Там, где мы ожидаем, что большинство из перечисленных выступлений состоится в ближайшие месяцы, мы всё ещё не можем гарантировать, что меняющиеся предписания и ограничения по социальному дистанцированию города, округа и штата позволят нам провести эти персональные VIP-мероприятия.



Мы обещаем, что как только требования будут сняты, мы сможем провести наши VIP-мероприятия безо всяких ограничений, они будут анонсированы и снова будут доступны для всех вас. Все подробности вы найдёте на сайте litaford-vip.com. Скоро увидимся».













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