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Lita Ford

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LITA FORD о новом альбоме: «Это убойная пластинка»



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Lita Ford дала интервью для подкаста "The Kenny Aronoff Sessions". На вопрос о том, осталось ли ещё что-нибудь, чего бы она хотела добиться, Lita ответила:

«Я сочинила новую пластинку и хочу выпустить её для поклонников. У меня есть проблема с лейблами, потому что сейчас 2023 год, скоро 24-й, и всё уже стало по-другому. И они не те же, и всё остальное тоже... Я не хочу надеяться и молиться, чтобы с этим альбомом обошлись так, как надо, потому что я делаю это не ради денег. Это отличная пластинка, и я хочу, чтобы фэны приобрели её и услышали, потому что она очень визуальная и риффовая. Это просто убойная пластинка. Так что я хотела бы выпустить её для фанатов. Это входит в мой список желаний».

Что касается того, что особенного в этой пластинке, Lita сказала:

«В процессе работы над этой пластинкой произошло много событий. Умерли мой менеджер и мой партнёр по сочинению песен. Реабилитация, отказ от наркотиков — было всякое. И эта пластинка настоящая. Как будто я должна была прожить её, прежде чем сочинить. И это заняло много времени. Этот альбом не из тех, что был написан за выходные. Песни звучат очень жёстко, потому что они настоящие. И я думаю, что многие люди смогут понять их по-своему. К тому же это рок. Это убойная пластинка».




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