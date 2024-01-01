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Lita Ford

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LITA FORD: «Мы почти закончили с альбомом»



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LITA FORD в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудила дела с новым альбомом:

«На самом деле нам нужно только сделать мастеринг, что занимает один день. И всё. То есть, всё практически готово.

Но я работала над этой пластинкой с Gary Hoey на протяжении долгого времени. И я почувствовала, что многие песни настолько личные, что я бы никогда не захотела вернуться и записать их снова. Так что то, что вы услышите на этой пластинке, - настоящее. Это шло от сердца, это шло от души. Я чувствую, что должна была это прожить, прежде чем мы смогли такое записать».




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