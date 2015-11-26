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LITA FORD завершает работу над альбомом



В недавнем разговоре с The Metal Voice LITA FORD сообщила, что завершает работу над новым материалом, продюсером которого является Gary Hoey.



«Это концептуальная пластинка. Нам необходимо сохранять последовательность, чтобы всё имело смысл». Однако Lita уклонилась от дальнейших распросов и не стала вдаваться в подробности концепции новой пластинки, добавив, что «она мрачна и риффо-ориентированная. Я очень ей довольна».















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