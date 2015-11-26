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Lita Ford

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25 янв 2019 : 		 LITA FORD завершает работу над альбомом

19 дек 2018 : 		 LITA FORD: «Реюниона THE RUNAWAYS может и не быть»

11 июн 2018 : 		 Видео с выступления LITA FORD

10 апр 2018 : 		 LITA FORD выпустит сингл летом

29 мар 2017 : 		 Новый альбом LITA FORD выйдет в 2018

26 янв 2017 : 		 LITA FORD работает над новым альбомом

16 янв 2017 : 		 LITA FORD исполняет LED ZEPPELIN

20 дек 2016 : 		 LITA FORD: «Моей первой любовью, конечно, был NIKKI SIXX»

10 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

27 окт 2016 : 		 LITA FORD, SHIRLEY MANSON получат 'She Rocks Awards'

12 сен 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 авг 2016 : 		 LITA FORD о лучших и худших моментах при написании автобиографии

20 июн 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

28 апр 2016 : 		 LITA FORD исполнила хит THE RUNAWAYS с LZZY HALE

25 апр 2016 : 		 LITA FORD исполнила "Close My Eyes Forever" с LZZY HALE

15 апр 2016 : 		 LITA FORD: «Оказалось, что многие были возмущены моим рассказом об отношениях с TONY IOMMI»

2 апр 2016 : 		 Новая песня LITA FORD

1 мар 2016 : 		 LITA FORD о временном уходе из THE RUNAWAYS

1 мар 2016 : 		 LITA FORD: «ROBERT PLANT звал меня в LED ZEPPELIN»

23 фев 2016 : 		 Новая песня LITA FORD

16 фев 2016 : 		 LITA FORD об отношениях с TONY IOMMI

30 янв 2016 : 		 Новый альбом LITA FORD выйдет в апреле

20 янв 2016 : 		 Мемуары LITA'ы FORD выйдут в феврале

4 янв 2016 : 		 Видео с выступления LITA FORD

23 окт 2015 : 		 LITA FORD о своих отношениях с SHARON OSBOURNE

7 окт 2015 : 		 LITA FORD о разнице между сочинением песен и написанием книги
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LITA FORD завершает работу над альбомом



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В недавнем разговоре с The Metal Voice LITA FORD сообщила, что завершает работу над новым материалом, продюсером которого является Gary Hoey.

«Это концептуальная пластинка. Нам необходимо сохранять последовательность, чтобы всё имело смысл». Однако Lita уклонилась от дальнейших распросов и не стала вдаваться в подробности концепции новой пластинки, добавив, что «она мрачна и риффо-ориентированная. Я очень ей довольна».



LITA FORD Is Putting Finishing Touches On




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