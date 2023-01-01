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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 30
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
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Lita Ford

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8 май 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

1 ноя 2022 : 		 LITA FORD и TODD KERNS исполнили "Close My Eyes Forever"

24 сен 2022 : 		 LITA FORD надеется выпустить альбом в 2023 году

22 фев 2022 : 		 Видео с выступления LITA FORD

25 янв 2022 : 		 Видео с выступления LITA FORD

23 авг 2021 : 		 DORO PESCH на новом альбоме LITA FORD

29 июл 2021 : 		 LITA FORD — о первом концерте после паузы

16 июл 2021 : 		 Арфистки исполняют песню LITA FORD

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления LITA FORD

11 июн 2021 : 		 Видео с выступления LITA FORD

30 янв 2021 : 		 LITA FORD — о новом альбоме

17 авг 2020 : 		 LITA FORD вносит финальные штрихи в новый альбом

16 июл 2020 : 		 LITA FORD вернёт все VIP-пакеты на 2020 год

15 июл 2020 : 		 LITA FORD сохраняет бодрость на карантине

19 май 2020 : 		 LITA FORD о пандемии

17 фев 2020 : 		 LITA FORD: «На новом альбоме будет много интересного»

8 ноя 2019 : 		 LITA FORD почти завершила работу над альбомом

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

25 янв 2019 : 		 LITA FORD завершает работу над альбомом

19 дек 2018 : 		 LITA FORD: «Реюниона THE RUNAWAYS может и не быть»

11 июн 2018 : 		 Видео с выступления LITA FORD

10 апр 2018 : 		 LITA FORD выпустит сингл летом

29 мар 2017 : 		 Новый альбом LITA FORD выйдет в 2018

26 янв 2017 : 		 LITA FORD работает над новым альбомом
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Видео с выступления LITA FORD



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Видео с выступления LITA FORD, которое состоялось в рамках M3 Rock Festival, доступно для просмотра ниже.




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