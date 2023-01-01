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*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 27
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Lita Ford

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4 дек 2023 : 		 LITA FORD о задержках

1 дек 2023 : 		 LITA FORD об игре на гитаре: «Нужно сделать так, чтобы каждая нота была в тему»

26 сен 2023 : 		 LITA FORD: «Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH»

29 авг 2023 : 		 LITA FORD о новом альбоме: «Это убойная пластинка»

12 авг 2023 : 		 LITA FORD выпустит альбом весной

8 май 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

1 ноя 2022 : 		 LITA FORD и TODD KERNS исполнили "Close My Eyes Forever"

24 сен 2022 : 		 LITA FORD надеется выпустить альбом в 2023 году

22 фев 2022 : 		 Видео с выступления LITA FORD

25 янв 2022 : 		 Видео с выступления LITA FORD

23 авг 2021 : 		 DORO PESCH на новом альбоме LITA FORD

29 июл 2021 : 		 LITA FORD — о первом концерте после паузы

16 июл 2021 : 		 Арфистки исполняют песню LITA FORD

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления LITA FORD

11 июн 2021 : 		 Видео с выступления LITA FORD

30 янв 2021 : 		 LITA FORD — о новом альбоме

17 авг 2020 : 		 LITA FORD вносит финальные штрихи в новый альбом

16 июл 2020 : 		 LITA FORD вернёт все VIP-пакеты на 2020 год

15 июл 2020 : 		 LITA FORD сохраняет бодрость на карантине

19 май 2020 : 		 LITA FORD о пандемии

17 фев 2020 : 		 LITA FORD: «На новом альбоме будет много интересного»

8 ноя 2019 : 		 LITA FORD почти завершила работу над альбомом

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

25 янв 2019 : 		 LITA FORD завершает работу над альбомом
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LITA FORD о задержках



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LITA FORD в недавней беседе с Uvalde Radio Rocks ответила на вопрос, с чем связана задержка с выпуском нового альбома:

«Недавно я давал интервью и как раз говорила о том, что в процессе продвижения, особенно сейчас, в музыкальной индустрии, очень много деталей и всего прочего. Так что мне просто необходимо собрать все свои силы, прежде чем я попытаюсь выпустить этот альбом. И я полагаю, что совсем недавно, точнее, за последние пару недель, были найдены недостающие звенья и самые важные части головоломки, помимо меня. И мы собираемся двигаться вперед очень и очень быстро. Конечно, праздники всегда подбрасывают пару тройку проблем, поэтому нам придется подождать, пока они закончатся. А потом мы начнем рок-н-роллить. Полагаю, мы выпустим новый альбом в 24-м году. Я надеялась на 23-й, но не нашла тех недостающих кусочков головоломки. И вот в этом году мы их нашли, в этот День благодарения. Так что мы в деле. Мы движемся дальше!»




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