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LITA FORD о задержках



LITA FORD в недавней беседе с Uvalde Radio Rocks ответила на вопрос, с чем связана задержка с выпуском нового альбома:



«Недавно я давал интервью и как раз говорила о том, что в процессе продвижения, особенно сейчас, в музыкальной индустрии, очень много деталей и всего прочего. Так что мне просто необходимо собрать все свои силы, прежде чем я попытаюсь выпустить этот альбом. И я полагаю, что совсем недавно, точнее, за последние пару недель, были найдены недостающие звенья и самые важные части головоломки, помимо меня. И мы собираемся двигаться вперед очень и очень быстро. Конечно, праздники всегда подбрасывают пару тройку проблем, поэтому нам придется подождать, пока они закончатся. А потом мы начнем рок-н-роллить. Полагаю, мы выпустим новый альбом в 24-м году. Я надеялась на 23-й, но не нашла тех недостающих кусочков головоломки. И вот в этом году мы их нашли, в этот День благодарения. Так что мы в деле. Мы движемся дальше!»







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