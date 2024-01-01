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Lita Ford

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Зачем LITA FORD выпустила биографию



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В рамках недавней беседы с LITA FORD у нее спросили, почему она решила выпустить "Living Like A Runaway: A Memoir":

«Мне просто было что сказать, и я захотела выпустить ее вместе с HarperCollins, которые были издателями этой книги. И это было здорово, она стала бестселлером, и все прониклись взглядом в мое закулисье. Я к тому, что нельзя вместить всю свою жизнь в маленькую книжку, потому что мне есть много что сказать и помимо того. Но это хотя бы дало всем представление обо мне».

На вопрос, не собирается ли она в будущем написать продолжение книги, она ответила:

«Я не знаю. Я только что написала предисловие к новой книге о GREAT WHITE, она должна выйти в июне.

Пересматривать множество болезненных воспоминаний очень сложно. Понравилось ли мне вспоминать такое? Не совсем, нет. Мне нравится смотреть вперед, в будущее, и не так часто оглядываться на прошлое. Но некоторые вещи просто необходимо пережить, и я думаю, что написание книги — это хороший способ пережить их — или можно написать о них песню».




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