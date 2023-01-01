26 сен 2023



LITA FORD: «Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH»



Перед концертом в Айдахо в прошлом месяце Lita Ford в интервью для KPVI ответила на вопрос о том, как она справляется с изменениями в музыкальной индустрии, произошедшими с тех пор, как она начала свою профессиональную карьеру почти 50 лет назад:



«Музыка — это музыка, а всё остальное крутится вокруг неё. И пока мы можем продолжать играть музыку, всё остальное не имеет значения».



На вопрос о том, кто был её музыкальным вдохновителем, когда она только начинала, Lita ответила:



«Все, кто были достаточно круты, чтобы играть гитарные риффы. Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH. Это странно, потому что в то время Ozzy был вокалистом, и первый рок-концерт, на который я попала, был выступлением BLACK SABBATH. Мне было 13 лет. А позже у меня появился хит-сингл Top 10 с Оззи. Это был его первый хит-сингл в Топ-10 за всё время, потому что BLACK SABBATH не могли попасть в Топ-10, потому что они были BLACK SABBATH, они просто не могли туда попасть. Поэтому, когда я исполнила дуэт с Ozzy, он вошёл в Топ-10 в Америке. И я подумала: "Вот это да"».







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