Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 63
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
*Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши» 10
*MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе! 9
*COREY TAYLOR: «У меня появилось чувство, что я не получаю до... 9
*Вдова DIO готовит к выпуску пересведённую версию "The Last I... 8
*Бывший из JUDAS PRIEST вспоминает "Painkiller" 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 63
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
[= ||| все новости группы



*

Lita Ford

*



26 сен 2023 : 		 LITA FORD: «Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH»

29 авг 2023 : 		 LITA FORD о новом альбоме: «Это убойная пластинка»

12 авг 2023 : 		 LITA FORD выпустит альбом весной

8 май 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

7 мар 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

1 ноя 2022 : 		 LITA FORD и TODD KERNS исполнили "Close My Eyes Forever"

24 сен 2022 : 		 LITA FORD надеется выпустить альбом в 2023 году

22 фев 2022 : 		 Видео с выступления LITA FORD

25 янв 2022 : 		 Видео с выступления LITA FORD

23 авг 2021 : 		 DORO PESCH на новом альбоме LITA FORD

29 июл 2021 : 		 LITA FORD — о первом концерте после паузы

16 июл 2021 : 		 Арфистки исполняют песню LITA FORD

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления LITA FORD

11 июн 2021 : 		 Видео с выступления LITA FORD

30 янв 2021 : 		 LITA FORD — о новом альбоме

17 авг 2020 : 		 LITA FORD вносит финальные штрихи в новый альбом

16 июл 2020 : 		 LITA FORD вернёт все VIP-пакеты на 2020 год

15 июл 2020 : 		 LITA FORD сохраняет бодрость на карантине

19 май 2020 : 		 LITA FORD о пандемии

17 фев 2020 : 		 LITA FORD: «На новом альбоме будет много интересного»

8 ноя 2019 : 		 LITA FORD почти завершила работу над альбомом

2 сен 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления LITA FORD

25 янв 2019 : 		 LITA FORD завершает работу над альбомом

19 дек 2018 : 		 LITA FORD: «Реюниона THE RUNAWAYS может и не быть»

11 июн 2018 : 		 Видео с выступления LITA FORD
Показать далее
| - |

|||| 26 сен 2023

LITA FORD: «Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH»



zoom
Перед концертом в Айдахо в прошлом месяце Lita Ford в интервью для KPVI ответила на вопрос о том, как она справляется с изменениями в музыкальной индустрии, произошедшими с тех пор, как она начала свою профессиональную карьеру почти 50 лет назад:

«Музыка — это музыка, а всё остальное крутится вокруг неё. И пока мы можем продолжать играть музыку, всё остальное не имеет значения».

На вопрос о том, кто был её музыкальным вдохновителем, когда она только начинала, Lita ответила:

«Все, кто были достаточно круты, чтобы играть гитарные риффы. Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH. Это странно, потому что в то время Ozzy был вокалистом, и первый рок-концерт, на который я попала, был выступлением BLACK SABBATH. Мне было 13 лет. А позже у меня появился хит-сингл Top 10 с Оззи. Это был его первый хит-сингл в Топ-10 за всё время, потому что BLACK SABBATH не могли попасть в Топ-10, потому что они были BLACK SABBATH, они просто не могли туда попасть. Поэтому, когда я исполнила дуэт с Ozzy, он вошёл в Топ-10 в Америке. И я подумала: "Вот это да"».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 149

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом