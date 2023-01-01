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LITA FORD об игре на гитаре: «Нужно сделать так, чтобы каждая нота была в тему»



В новом интервью для Sweetwater Lita Ford, которая начала свою карьеру в группе THE RUNAWAYS в 16 лет, а в 1980-х годах стала сольной исполнительницей, рассказала об эволюции своей игры на гитаре:



«У меня есть тенденция сочинять мелодичные риффы и соло, от которых можно оттолкнуться и спеть их. Например, соло в "Close My Eyes Forever"... Это просто мелодичный кусок, и со временем ты совершенствуешься в этом деле, ты начинаешь сыпать этими риффами направо и налево.



Подход к игре на гитаре очень сильно изменился со времён моих любимых гитаристов, таких как Ritchie Blackmore и Tony Iommi, и, конечно же, Michael Schenker, который был невероятно крут. Но многое из того, что они играли, можно почти напевать, а закончив, через какое-то время ты можешь напеть это снова. И каждая нота что-то значит. Это не просто набор нот.



Когда я работала с [продюсером] Майком [Чепменом над альбомом "Lita" 1988 года], он сказал мне во время записи: "У соло и песен есть начало, середина и конец. И когда ты начинаешь соло, не забудь, что ты начинаешь соло". Например, оно должно подхватывать вокальные партии и словно продолжать мелодию песни. А ещё есть середина и концовка. И концовка должна быть завершена либо на приятной устойчивой ноте, либо на чём-то безумном... Нужно сделать так, чтобы каждая нота была в тему».







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