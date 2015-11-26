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Арфистки исполняют песню LITA FORD



Две сестрички-арфистки Camille и Kennerly возвращаются с новым кавером — на этот раз переработке для арфы подверглась композиция LITA FORD "Stiletto". Зацените видос ниже.

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