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Lindemann

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InternationalМеждународный



19 дек 2018 : 		 Новое видео проекта LINDEMANN

23 ноя 2018 : 		 На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет применена система YONDR

16 ноя 2016 : 		 Первый концертный трек LINDEMANN

5 сен 2016 : 		 LINDEMANN «определённо что-то выпустят»

28 окт 2015 : 		 Peter Tägtgren о планах LINDEMANN

10 окт 2015 : 		 Новое видео LINDEMANN

2 окт 2015 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN

12 сен 2015 : 		 Новый сингл LINDEMANN выйдет в октябре

2 сен 2015 : 		 LINDEMANN снимают новое видео

24 июн 2015 : 		 Заявление WARNER и MEDIA MARKT об автограф-сессии LINDEMANN

24 июн 2015 : 		 Давка на автограф-сессии LINDEMANN

23 июн 2015 : 		 LINDEMANN первые в России

19 июн 2015 : 		 TILL LINDEMANN: «Мы больше никогда не увидим групп, подобных LED ZEPPELIN или BLACK SABBATH»

17 июн 2015 : 		 Семплы новых песен LINDEMANN

17 июн 2015 : 		 У LINDEMANN уже есть идеи для нового альбома

11 июн 2015 : 		 Семплы новых песен LINDEMANN

5 июн 2015 : 		 Семплы новых песен LINDEMANN

5 июн 2015 : 		 TILL LINDEMANN доволен своим первым англоязычным альбомом

4 июн 2015 : 		 Семпл нового трека LINDEMANN

28 май 2015 : 		 Новое видео LINDEMANN

19 май 2015 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN

3 май 2015 : 		 Фрагмент нового трека LINDEMANN

25 апр 2015 : 		 Новый альбом LINDEMANN выйдет в июне

24 апр 2015 : 		 Обложка нового альбома LINDEMANN - 2

22 апр 2015 : 		 Обложка нового альбома LINDEMANN

24 мар 2015 : 		 LINDEMANN будет звучать как «смесь вокала RAMMSTEIN и музыки PAIN»
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Новое видео проекта LINDEMANN



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"Mathematik", новое видео проекта LINDEMANN, в съемках которого принимал участие немецкий рэпер курдского происхождения Haftbefehl, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Mt. Erebus


19 дек 2018, 02:35		примерно так я и представляю дедулек, которые пытаются быть в тренде со своими внуками... шел бы ты на пенсию, тилль - все, ничего не осталось, одна вульгарщина (даже по меркам раммштайна) и безвкусица.
з.ы. и какого хрена у трека панорама смещена влево? у звукача глухота что ли на одно ухо?

RomV


19 дек 2018, 02:57		Это прям совсем не тот Lindemann, что был на Skills In Pills. Даже не смог дослушать это...
Хотя нет, дослушать тут не подходящее слово, дотерпеть, вот нужное, да.


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