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Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв»
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Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE
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Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок...
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Видео с текстом от AVANTASIA
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Бывший вокалист ACCEPT разогреет бывшего вокалиста ACCEPT
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все новости группы
Lindemann
Международный
Industrial Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/Lindemann
19 дек 2018
:
Новое видео проекта LINDEMANN
23 ноя 2018
:
На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет применена система YONDR
16 ноя 2016
:
Первый концертный трек LINDEMANN
5 сен 2016
:
LINDEMANN «определённо что-то выпустят»
28 окт 2015
:
Peter Tägtgren о планах LINDEMANN
10 окт 2015
:
Новое видео LINDEMANN
2 окт 2015
:
Трейлер нового видео LINDEMANN
12 сен 2015
:
Новый сингл LINDEMANN выйдет в октябре
2 сен 2015
:
LINDEMANN снимают новое видео
24 июн 2015
:
Заявление WARNER и MEDIA MARKT об автограф-сессии LINDEMANN
24 июн 2015
:
Давка на автограф-сессии LINDEMANN
23 июн 2015
:
LINDEMANN первые в России
19 июн 2015
:
TILL LINDEMANN: «Мы больше никогда не увидим групп, подобных LED ZEPPELIN или BLACK SABBATH»
17 июн 2015
:
Семплы новых песен LINDEMANN
17 июн 2015
:
У LINDEMANN уже есть идеи для нового альбома
11 июн 2015
:
Семплы новых песен LINDEMANN
5 июн 2015
:
Семплы новых песен LINDEMANN
5 июн 2015
:
TILL LINDEMANN доволен своим первым англоязычным альбомом
4 июн 2015
:
Семпл нового трека LINDEMANN
28 май 2015
:
Новое видео LINDEMANN
19 май 2015
:
Трейлер нового видео LINDEMANN
3 май 2015
:
Фрагмент нового трека LINDEMANN
25 апр 2015
:
Новый альбом LINDEMANN выйдет в июне
24 апр 2015
:
Обложка нового альбома LINDEMANN - 2
22 апр 2015
:
Обложка нового альбома LINDEMANN
24 мар 2015
:
LINDEMANN будет звучать как «смесь вокала RAMMSTEIN и музыки PAIN»
19 мар 2015
:
Дебютный альбом проекта LINDEMANN выйдет в мае
27 фев 2015
:
Тизер от LINDEMANN
4 янв 2015
:
Фронтмен RAMMSTEIN и PETER TÄGTGREN готовят совместный проект
сегодня
Новое видео проекта
LINDEMANN
"Mathematik", новое видео проекта LINDEMANN, в съемках которого принимал участие немецкий рэпер курдского происхождения Haftbefehl, доступно для просмотра ниже.
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Mt. Erebus
19 дек 2018, 02:35
примерно так я и представляю дедулек, которые пытаются быть в тренде со своими внуками... шел бы ты на пенсию, тилль - все, ничего не осталось, одна вульгарщина (даже по меркам раммштайна) и безвкусица.
з.ы. и какого хрена у трека панорама смещена влево? у звукача глухота что ли на одно ухо?
RomV
19 дек 2018, 02:57
Это прям совсем не тот Lindemann, что был на Skills In Pills. Даже не смог дослушать это...
Хотя нет, дослушать тут не подходящее слово, дотерпеть, вот нужное, да.
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Mt. Erebus
з.ы. и какого хрена у трека панорама смещена влево? у звукача глухота что ли на одно ухо?
RomV
Хотя нет, дослушать тут не подходящее слово, дотерпеть, вот нужное, да.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).