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PETER TÄGTGREN — о TILL'е LINDEMANN 'е: «Он очень умён в деловых вопросах»



PETER TÄGTGREN в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, считает ли он TILL'я LINDEMANN'a «колоссальным»:



«Да, если смотреть со стороны. Если вы его знаете, он ничем не отличается от других. У него просто есть своё видение того, как он хочет, чтобы всё выглядело. И он очень умный парень, когда дело касается бизнеса и шоу. В остальном он обычный человек».







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