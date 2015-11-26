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PETER TÄGTGREN — TILL'e LINDEMANN 'e: «Мы уже не особо дружим»



В рамках недавнего интервью у PETER'a TÄGTGREN'a спросили, дружен ли он с Till'ем Lindemann'ом:



«Не особо. Но это неважно. Итак, если говорить коротко и [лаконично], мы сделали кое-что важное, и это, так сказать, не прошло незамеченным. Я горжусь этим. Я был счастлив. Мы были по-настоящему продуктивны, когда работали вместе. Нет ничего лучше, чем я и он, когда мы начинаем творить. Мы можем просто сидеть и говорить о таких вещах, как: "Ах, было бы круто сделать вот так", а через 10 минут у нас всё получается».







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