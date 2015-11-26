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Lindemann

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12 окт 2021 : 		 PETER TÄGTGREN — TILL'e LINDEMANN'e: «Мы уже не особо дружим»

10 окт 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о LINDEMANN: «Мы могли стать одной из самых крутых групп в мире»

6 сен 2021 : 		 TILL LINDEMANN спел на Красной Площади

4 авг 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о последнем туре LINDEMANN: «Не моё это»

28 июн 2021 : 		 Короткометражка от TILL LINDEMANN

7 июн 2021 : 		 Вскрытие LINDEMANN

1 июн 2021 : 		 Новое видео LINDEMANN

31 май 2021 : 		 TILL LINDEMANN представит сингл ко дню защиты детей

26 май 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

10 май 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

9 май 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса. В Эрмитаже

24 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса: видео

22 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса

13 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

18 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

17 мар 2021 : 		 Концертный релиз LINDEMANN выйдет весной

15 мар 2021 : 		 LINDEMANN онлайн

12 дек 2020 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT

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14 ноя 2020 : 		 Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN

11 мар 2020 : 		 LINDEMANN сыграют в Москве дважды

9 фев 2020 : 		 LINDEMANN открыли тур

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PETER TÄGTGREN — TILL'e LINDEMANN'e: «Мы уже не особо дружим»



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В рамках недавнего интервью у PETER'a TÄGTGREN'a спросили, дружен ли он с Till'ем Lindemann'ом:

«Не особо. Но это неважно. Итак, если говорить коротко и [лаконично], мы сделали кое-что важное, и это, так сказать, не прошло незамеченным. Я горжусь этим. Я был счастлив. Мы были по-настоящему продуктивны, когда работали вместе. Нет ничего лучше, чем я и он, когда мы начинаем творить. Мы можем просто сидеть и говорить о таких вещах, как: "Ах, было бы круто сделать вот так", а через 10 минут у нас всё получается».

PETER TГ„GTGREN Is














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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


12 окт 2021, 18:41		Бабосы не поделили ?


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