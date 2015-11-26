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TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса. В Эрмитаже



TILL LINDEMANN представил видео на оркестровую версию композиции "Любимый город", съемки которого проходили в Эрмитаже. https://lindemann.band/

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