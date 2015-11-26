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Lindemann

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9 май 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса. В Эрмитаже

24 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса: видео

22 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса

13 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

18 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

17 мар 2021 : 		 Концертный релиз LINDEMANN выйдет весной

15 мар 2021 : 		 LINDEMANN онлайн

12 дек 2020 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT

3 дек 2020 : 		 LINDEMANN выпускает новый синл

14 ноя 2020 : 		 Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN

11 мар 2020 : 		 LINDEMANN сыграют в Москве дважды

9 фев 2020 : 		 LINDEMANN открыли тур

4 фев 2020 : 		 Новое видео LINDEMANN

14 янв 2020 : 		 Новые версии клипа LINDEMANN

13 янв 2020 : 		 Новая версия клипа LINDEMANN

26 дек 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

23 дек 2019 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN

24 ноя 2019 : 		 Светлана Лобода в новом видео LINDEMANN

5 ноя 2019 : 		 LINDEMANN едут в тур

2 ноя 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

28 окт 2019 : 		 Фрагмент нового трека LINDEMANN

20 окт 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

13 сен 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

13 сен 2019 : 		 Новый сингл LINDEMANN

12 сен 2019 : 		 LINDEMANN выпустят сингл

16 авг 2019 : 		 Новый альбом LINDEMANN записан
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TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса. В Эрмитаже



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TILL LINDEMANN представил видео на оркестровую версию композиции "Любимый город", съемки которого проходили в Эрмитаже.



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Mistis


9 май 2021, 13:38		красиво

artmageddon


9 май 2021, 14:58		первый клип лучше, а тут как то стремно, когда он вставал и пялился..казалось ща какой-нибудь Til the end начнется

Red One


9 май 2021, 16:06		Напомнило NA CHUI - Till the End

grgr


9 май 2021, 16:50		Пошлости и цинизму нет предела. Странно ещё, что бабы одетые были.

Orthodox


9 май 2021, 17:47		grgr, учитывая, что директор Эрмитажа давно кукухой поехал и протаскивает в музей всякую лгбт-сжв-хрень, даже съёмки Линди с голыми бабами в залах Эрмитажа не показались бы вызывающими.

Xander


9 май 2021, 20:25		Немецкая порно-звезда поёт советские военные песни. Теперь я наверное видел всё


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