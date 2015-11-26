LINDEMANN выпускает новый синл

Проект LINDEMANN, в состав которого входит вокалист RAMMSTEIN Till Lindemann, представит новый сингл одиннадцатого декабря — свое прочтение композиции "Alle Tage Ist Kein Sonntag", записанное при участие DAVID'a GARRETT'a. Этот трек был очень популярен в 20-е и 30-е годы и написан Carl'ом Ferdinands'ом и Carl'ом Clewing'ом. Сингл будет доступен на CD в диджипаке:
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