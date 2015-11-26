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*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 32
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Lindemann

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3 дек 2020 : 		 LINDEMANN выпускает новый синл

14 ноя 2020 : 		 Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN

11 мар 2020 : 		 LINDEMANN сыграют в Москве дважды

9 фев 2020 : 		 LINDEMANN открыли тур

4 фев 2020 : 		 Новое видео LINDEMANN

14 янв 2020 : 		 Новые версии клипа LINDEMANN

13 янв 2020 : 		 Новая версия клипа LINDEMANN

26 дек 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

23 дек 2019 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN

24 ноя 2019 : 		 Светлана Лобода в новом видео LINDEMANN

5 ноя 2019 : 		 LINDEMANN едут в тур

2 ноя 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

28 окт 2019 : 		 Фрагмент нового трека LINDEMANN

20 окт 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

13 сен 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

13 сен 2019 : 		 Новый сингл LINDEMANN

12 сен 2019 : 		 LINDEMANN выпустят сингл

16 авг 2019 : 		 Новый альбом LINDEMANN записан

19 дек 2018 : 		 Новое видео проекта LINDEMANN

23 ноя 2018 : 		 На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет применена система YONDR

16 ноя 2016 : 		 Первый концертный трек LINDEMANN

5 сен 2016 : 		 LINDEMANN «определённо что-то выпустят»

28 окт 2015 : 		 Peter Tägtgren о планах LINDEMANN

10 окт 2015 : 		 Новое видео LINDEMANN

2 окт 2015 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN

12 сен 2015 : 		 Новый сингл LINDEMANN выйдет в октябре
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LINDEMANN выпускает новый синл



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Проект LINDEMANN, в состав которого входит вокалист RAMMSTEIN Till Lindemann, представит новый сингл одиннадцатого декабря — свое прочтение композиции "Alle Tage Ist Kein Sonntag", записанное при участие DAVID'a GARRETT'a. Этот трек был очень популярен в 20-е и 30-е годы и написан Carl'ом Ferdinands'ом и Carl'ом Clewing'ом. Сингл будет доступен на CD в диджипаке:

01. Alle Tage Ist Kein Sonntag

02. Alle Tage Ist Kein Sonntag (Bazzazian Remix)

RAMMSTEIN











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