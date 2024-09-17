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*JON BON JOVI спас женщину 49
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 28
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Till Lindemann

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17 сен 2024 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

27 янв 2024 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню HÉROES DEL SILENCIO

13 янв 2024 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

19 дек 2023 : 		 Видео полного выступления TILL LINDEMANN

9 ноя 2023 : 		 TILL LINDEMANN открыл тур

27 окт 2023 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

29 сен 2023 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

8 сен 2023 : 		 Новое видео LINDEMANN

8 июл 2023 : 		 Новое видео Kovacs & TILL LINDEMANN

4 апр 2023 : 		 Видео полного выступления TILL LINDEMANN

18 янв 2023 : 		 TILL LINDEMANN в новом треке SHARON KOVACS

13 янв 2022 : 		 Видео с выступления LINDEMANN

17 дек 2021 : 		 PETER TÄGTGREN — о TILL'е LINDEMANN'е: «Он очень умён в деловых вопросах»

5 ноя 2021 : 		 Новое видео ZAZ feat. TILL LINDEMANN

29 окт 2021 : 		 ZAZ и LINDEMANN записали песню

26 окт 2021 : 		 TILL LINDEMANN едет в тур

12 окт 2021 : 		 PETER TÄGTGREN — TILL'e LINDEMANN'e: «Мы уже не особо дружим»

10 окт 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о LINDEMANN: «Мы могли стать одной из самых крутых групп в мире»

6 сен 2021 : 		 TILL LINDEMANN спел на Красной Площади

4 авг 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о последнем туре LINDEMANN: «Не моё это»

28 июн 2021 : 		 Короткометражка от TILL LINDEMANN

7 июн 2021 : 		 Вскрытие LINDEMANN

1 июн 2021 : 		 Новое видео LINDEMANN

31 май 2021 : 		 TILL LINDEMANN представит сингл ко дню защиты детей

26 май 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

10 май 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN
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|||| 17 сен 2024

Новое видео TILL LINDEMANN



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Übers Meer, новое видео TILL LINDEMANN, доступно для просмотра ниже.




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17 сен 2024
Corpsegrinder04
Если судить с колокольни притязательного говнаря и проанализировать композицию в совокупности определения музыкального образа, характера, настроения, а так же границ форм жанра включая такие составляющие как тональность, гармонию и общую фактуру - то скам.
А так ничего, на разок послушать пойдет.
17 сен 2024
T
Termofucker
Ну,нет,это уже далеко не Benzin и даже не Deutchland,скучно.
Like!1

просмотров: 1048

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