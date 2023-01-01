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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 61
*Новое видео THE ROLLING STONES 32
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
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Lindemann

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8 сен 2023 : 		 Новое видео LINDEMANN

8 июл 2023 : 		 Новое видео Kovacs & TILL LINDEMANN

4 апр 2023 : 		 Видео полного выступления TILL LINDEMANN

18 янв 2023 : 		 TILL LINDEMANN в новом треке SHARON KOVACS

13 янв 2022 : 		 Видео с выступления LINDEMANN

17 дек 2021 : 		 PETER TÄGTGREN — о TILL'е LINDEMANN'е: «Он очень умён в деловых вопросах»

5 ноя 2021 : 		 Новое видео ZAZ feat. TILL LINDEMANN

29 окт 2021 : 		 ZAZ и LINDEMANN записали песню

26 окт 2021 : 		 TILL LINDEMANN едет в тур

12 окт 2021 : 		 PETER TÄGTGREN — TILL'e LINDEMANN'e: «Мы уже не особо дружим»

10 окт 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о LINDEMANN: «Мы могли стать одной из самых крутых групп в мире»

6 сен 2021 : 		 TILL LINDEMANN спел на Красной Площади

4 авг 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о последнем туре LINDEMANN: «Не моё это»

28 июн 2021 : 		 Короткометражка от TILL LINDEMANN

7 июн 2021 : 		 Вскрытие LINDEMANN

1 июн 2021 : 		 Новое видео LINDEMANN

31 май 2021 : 		 TILL LINDEMANN представит сингл ко дню защиты детей

26 май 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

10 май 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

9 май 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса. В Эрмитаже

24 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса: видео

22 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса

13 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

18 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

17 мар 2021 : 		 Концертный релиз LINDEMANN выйдет весной

15 мар 2021 : 		 LINDEMANN онлайн
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Новое видео LINDEMANN



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Zunge, новое видео TILL LINDEMANN, доступно для просмотра ниже.




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